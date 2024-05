Càritas és on la necessiten

Creat: Actualitzat:

Comptant amb aquestes dues mostres del compromís cristià vull referir-me avui, en les jornades prèvies a la solemnitat del Corpus Christi, a la dimensió caritativa que marca especialment la nostra manera de veure el món i que es fonamenta, escoltant les paraules de Jesucrist, en l’exigència de l’amor, de la caritat, cap a totes les persones pròximes i llunyanes per promoure la fraternitat entre tots, ja que som fills d’un mateix Pare.La festa del Corpus fa reviure en les nostres comunitats l’adoració pública de Crist-Eucaristia als carrers i places dels nostres pobles. El que celebrem a l’interior dels temples, ho donem a conèixer a l’exterior a tots els qui ens envolten. I ho fem portant un trofeu per indicar el regal més gran rebut per la humanitat, Jesucrist, qui ens mana que ens estimem els uns als altres tal com Ell ho ha fet, fins a la mort en creu; amb un amor dirigit especialment als qui més el necessiten. Això és el que ens recorda Càritas cada dia, com també moltes altres institucions i organitzacions caritatives que hi ha en l’univers catòlic i que ens ajuden a actualitzar el missatge rebut a la catequesi i a les nostres celebracions, que Déu és amor. Al llarg de la història han proliferat persones i grups que han assenyalat amb la seva constant actuació el camí de la caritat com la forma de complir la voluntat de Déu i acostar-se als qui més el necessiten.Aquest és el repte i l’obligació que els diversos grups de Càritas, coordinats i orientats per l’equip diocesà, realitzen a les parròquies. Tots són part de la comunitat eclesial que acull, celebra i anuncia la caritat. Mai no es presenten com una institució aïllada que actua amb un programa propi. És l’Església, amb les seves llums i ombres, la que visibilitza la caritat de Jesucrist en el moment actual i al llarg de la història.Càritas diocesana vol concretar tot això amb un lema per a la campanya d’enguany que ens empeny a la reflexió i al compromís: “Som on ens necessitis, obrim camí a l’esperança.” Aquestes paraules resumeixen el conjunt d’activitats dutes a terme obrint la porta perquè altres persones i grups comprovin si és una realitat evident la intenció de ser allí on hi ha gent necessitada, i no són paraules buides i sense un sentit adequat a la realitat caritativa. Amb aquesta finalitat Càritas presenta una MEMÒRIA anual que es reparteix arreu i organitza, alhora, una concorreguda roda de premsa en què s’accepten preguntes i suggeriments dels mitjans de comunicació social. És la millor manera de complir amb l’obligació d’informar i a la vegada serveix per detectar noves necessitats que hi ha entre grups de persones vulnerables. D’aquesta manera serà possible ser on siguem necessaris: aquest és el gran desig dels responsables, dels empleats, dels col·laboradors i dels voluntaris d’aquesta institució tan reconeguda pels diversos sectors socials; un reconeixement que porta aparellada la gratitud per la seva feina diària i per l’atenció als qui més sofreixen.La segona part del lema apunta al futur: un camí per recórrer junts. Sense perdre l’esperança de millorar les actituds dels cristians per servir amb autenticitat tots els qui ho sol·licitin. És per a això que demano la col·laboració de tothom per donar suport a les seves iniciatives.