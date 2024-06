El Jubileu de l’any 2025

Creat: Actualitzat:

El passat dia 9 de maig el papa Francesc en va publicar la butlla de convocatòria. Aquest Jubileu coincideix, també, amb l’aniversari del Concili de Nicea que es va celebrar l’any 325. Han passat 1.700 anys. Amb aquest record els catòlics mostrem el nostre agraïment al Senyor per aquelles sessions conciliars i pels processos posteriors al llarg dels segles que han fixat els ensenyaments revelats en la Paraula de Déu i que se sintetitzen en les veritats que recitem o cantem en el CREDO. El Papa ha demanat, a més, que aquest 2024 sigui un any d’oració a totes les comunitats catòliques perquè els fruits del Jubileu brollin sempre de l’interior del creient.Un any sant, o jubileu, és un temps de pelegrinatge, oració, penediment i obres de misericòrdia, basat en l’antiga tradició jueva d’un any jubilar de descans, perdó i renovació. Ho podeu comprovar en els nombrosos textos de la Bíblia que heu llegit o escoltat i que són una gran lliçó de vida per a tothom. Us cito solament un text del llibre del Levític: “Declareu sant l’any que fa cinquanta i proclameu la llibertat a tots els habitants del país. Serà per a vosaltres any jubilar; cada un de vosaltres recobrarà la seva propietat i retornarà a la seva família” (25,10). En els següents versicles del mateix capítol citat es troba el desenvolupament concret del que significa el temps jubilar. Al Nou Testament n’hi ha una referència a l’evangeli de sant Lluc, quan ens parla de la predicació de Jesús a Natzaret (4,16-30), que diu: “L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, […] m’ha enviat […] a proclamar l’any de gràcia del Senyor”. Per a la preparació del gran jubileu cal donar molta importància a aquest passatge de l’evangeli on els pobres són els destinataris privilegiats de l’acció de Crist.Dins de la història de l’Església va ser el papa Bonifaci VIII qui va declarar el primer Any Sant el 1300, i ara se celebren cada 25 anys, si bé el papa Francesc va convocar una edició providencial dedicada a la misericòrdia l’any 2015. L’anterior jubileu es va celebrar l’any 2000, convocat pel papa Sant Joan Pau II quan l’Església catòlica va encetar el tercer mil·lenni.La crida del papa Francesc a celebrar el pròxim Jubileu la fa en un escrit (butlla) datat el dia 9 de maig, Solemnitat de l’Ascensió del Senyor, que ha titulat “L’esperança no pot defraudar” (Rm 5,5). “Sota el signe de l’esperança l’apòstol Pau infonia alè a la comunitat cristiana de Roma. L’esperança també constitueix el missatge central del pròxim Jubileu”, diu el Papa en les primeres línies de l’esmentat document, que us n’aconsello la lectura perquè ajuda a obrir les portes del cor a l’experiència de Déu evitant caure en el derrotisme i la indiferència. Els títols dels breus apartats són molt suggeridors: “Una Paraula d’esperança”; “Un camí d’esperança”; “Signes d’esperança”; “Crida a l’esperança”; “Ancorats en l’esperança”. Parla també del sagrament de la Penitència, que ens assegura que Déu lleva els nostres pecats, aconsellant-nos l’assídua assistència a sol·licitar-ne el perdó. Acaba amb una referència a la Mare de Déu, en qui trobem el testimoniatge més alt de l’esperança, que no és un fútil optimisme sinó un do de gràcia en el realisme de la vida. També ens recorda el Concili de Nicea i convida totes les diòcesis a participar en aquest gran esdeveniment de manera similar a com es realitzarà a Roma.A la nostra diòcesi concretarem les indicacions del Papa i les informarem amb antelació per poder celebrar com cal aquest Jubileu.