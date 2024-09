Pla pastoral per a aquest curs

Creat: Actualitzat:

Tenim com a prioritat a totes les institucions diocesanes respondre a allò que ens demana el papa Francesc als documents del Sínode: la conversió pastoral. Aquesta proposta ha de ser l’eix vertebrador de tota la nostra acció a les parròquies, als moviments apostòlics i als sectors pastorals. Aquest va ser també el desig de molts assistents que així es van expressar a la passada Assemblea Diocesana davant els canvis que afecten la nostra societat i el món. Entre ells el de viure en una realitat multicultural i multireligiosa que ens obliga a replantejar el nostre mode de donar raó de l’esperança, a aprofundir en la nostra fe i també a compartir la nostra caritat obrint el cor, escoltant i discernint, des de la mirada de l’Evangeli, els problemes que a tots ens afecten. És també una crida a la corresponsabilitat de tots els batejats per a un millor desenvolupament de les nostres institucions i un més adequat acompliment de les orientacions que naixen de l’evangeli.La primera crida de l’Església a Lleida es basa en les paraules de Jesús que ens proposava fer-nos deixebles seus i anunciar a tot el món el seu evangeli. Això ens permet una contínua reflexió sobre la forma de procedir tant individual com comunitària. Percebem carències i ombres. També agraïm bones i autèntiques realitzacions. Això mateix ens ajuda a revisar la vida cristiana per convertir-nos al Bon Déu que ens empeny, ens acompanya i ens salva. Una conversió que ens allunyi del pessimisme i ens faci millors deixebles de Jesús. Per això tots nosaltres estarem oberts a: –Rebre formació, celebrar la fe en la pregària, els sagraments i la Paraula.–Exercir el ministeri baptismal a través de la corresponsabilitat en el manteniment, organització i creixement de la comunitat cristiana.–Acollir tothom aportant esperança i fraternitat en l’entorn familiar, cultural, social i laboral, fent-nos propers i participant en tot allò que afecta el nostre poble.Amb aquesta gran orientació proposem un sol objectiu: convertir-nos pastoralment a fi i efecte que la nostra diòcesi, i cadascú de nosaltres, sigui fidel al seguiment de Jesús amb la cooperació i la complementarietat intraeclesial i amb l’encontre samarità i evangelitzador cap a tots els que conviuen al nostre entorn sociocultural.I aquest objectiu el concretem en tres àmbits prioritaris: la pastoral amb les famílies, l’atenció a nens i joves i la cura per la iniciació i la reiniciació cristiana (catequesi, primer anunci i formació).Per a cadascun dels àmbits comptem amb les Delegacions de Catequesi, de la Família, i de Joves, amb l’Àrea d’Evangelització i amb els grups d’Adoració existents. Tot això unit a l’esforç i a la creativitat de tants agents de pastoral que treballen a les parròquies i arxiprestats de la nostra diòcesi. Només urgeix una actitud de petició d’ajuda i de resposta ordenada. Tots tenim i desitgem mantenir una visió humil i col·laborativa de l’acció pastoral en qualsevol nivell.