La patrona de la ciutat de Lleida

Han passat molts anys des de la fundació. Solem dir que la societat ha canviat molt i que les comunitats cristianes han augmentat les seves festes amb altres celebracions. El que no variarà mai serà la nostra devoció a la Mare de Jesucrist demanant i agraint, honorant i promovent el seu culte. Sempre amb el desig d’acréixer la presència de la Mare de Déu en les nostres vides i en les institucions eclesials i socials. Aquest és l’objectiu que es fixa la Junta Directiva que, al llarg de l’any, en les seves reunions i activitats, pretén que totes les famílies de la ciutat conservin la seva imatge santa, segueixin els seus passos i demanin la seva protecció per als seus membres. Mai agrairem prou l’esforç dels directius i socis de la Confraria.El Certamen Literari que cada any s’organitza com a acte social i cultural gaudeix de gran prestigi i reconeixement. Hi participen devots de les comunitats i parròquies de la nostra diòcesi, però també persones d’altres llocs que se n’assabenten i envien els seus escrits que el jurat del certamen acull i valora amb interès. Es pot afirmar sense rubor que en totes les convocatòries hi ha hagut aportacions de molta qualitat literària i de gran devoció mariana. El Paranimf de l’Acadèmia Mariana s’omple d’interessats a conèixer els textos presentats i els premis en les diferents categories.Tots els actes organitzats per la Confraria són anunciats amb díptics de paper que es distribueixen pertot arreu i publicitats generosament pels mitjans de comunicació social. Tota la informació la podeu trobar a la pàgina web de la mateixa Confraria, amb abundants i completes referències. Us suggereixo que us n’informeu a través d’aquest mitjà perquè és molt eficaç i precís en totes les manifestacions i activitats que realitza l’Acadèmia. Com sempre, en els confrares actuals hi ha una preocupació constant per motivar i promoure la devoció i la proximitat de la Patrona arreu i en tots els cors. I fan servir els mitjans de difusió que la ciència i la nova tecnologia els posa a l’abast.A més de la difusió vull remarcar el treball intern que fan els directius al llarg de l’any, desconegut pel gran públic, com les constants reunions de programació i distribució de tasques perquè tot surti a la perfecció, de vegades amb renúncies personals i familiars. La Mare de Déu premiarà tant d’esforç i la societat ilerdenca reconeixerà que les tradicions, les festes, les trobades i les celebracions mereixen un suport especial per part de tothom.Acabo amb una invitació especial a devots i institucions a participar en aquesta celebració.