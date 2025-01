Per una Església sinodal

Creat: Actualitzat:

A la conclusió apareix una referència explícita al menjar, a l’Eucaristia, com a font i cim de tota evangelització, i que és present al llarg de tot el document com a suport autèntic i necessari de la comunió, de la participació i de la missió. Em sembla important assenyalar, ara, que els treballs del Sínode tenen una conseqüència posterior en l’aplicació que cada diòcesi, parròquia i comunitat cristiana ha de fer per mantenir la seva pròpia sensibilitat d’acord amb les orientacions sorgides a l’Assemblea sinodal i desitjades pel Papa, buscant sempre la unitat entre tots, com insistia el mateix Senyor. Ho podeu comprovar si mediteu sobre els capítols, del 14 al 17, de l’evangeli de sant Joan.