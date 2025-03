Missatge per a la Quaresma

Creat: Actualitzat:

Arran d’aquesta especial circumstància del Sant Pare he sentit l’impuls de donar a conèixer i comentar un dels seus últims missatges que ens ha dirigit. Em refereixo al que, com cada any, ens escriu perquè visquem amb major autenticitat el temps de la Quaresma. L’ha titulat “Caminem junts en l’esperança” i, després de recordar la importància d’aquest temps, “enriquit per la gràcia de l’Any Jubilar” que culmina amb la Pasqua, ofereix algunes reflexions sobre el significat de “caminar junts” i descobrir les crides a la conversió que la misericòrdia de Déu ens dirigeix de manera personal i comunitària.

Caminar, com el lema del Jubileu, Pelegrins d’esperança, evoca el llarg viatge del poble d’Israel cap a la terra promesa. És el difícil camí des de l’esclavitud a la llibertat. Per aquest motiu el Papa actualitza aquest trajecte amb algunes preguntes que ens interpel·len per ajudar a descobrir el que Déu ens demana per a ser millors caminants cap a la casa del Pare. És un bon “examen”. En segon lloc, ens diu el Papa, que “fem aquest viatge junts”. Els cristians estan cridats a fer el camí al costat dels altres, mai com a viatgers solitaris. Això vol dir que hem de ser artesans d’unitat partint de la dignitat comuna de fills de Déu; vol dir caminar braç a braç sense trepitjar o dominar l’altre, sense enveja o hipocresia. Cal que tots anem en la mateixa direcció escoltant-nos els uns als altres amb amor i paciència. En tercer lloc, ens diu que hem de recórrer aquest camí junts en l’esperança d’una promesa. Que aquesta Quaresma sigui per a nosaltres l’horitzó cap a la victòria pasqual. La mort ha estat transformada en victòria i en això rau la fe i l’esperança dels cristians. El missatge acaba amb algunes preguntes directes que ens ajuden a la reflexió personal i comunitària.