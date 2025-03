Creat: Actualitzat:

Cada cop és més popular el concepte de persones vitamina. Les vitamines són elements que són necessaris per a un correcte funcionament de molts processos orgànics. Estic segur que molts dels lectors que prenen sintrom sabran que la vitamina K és fonamental per a l’activació de la coagulació de la sang. Per tant, una persona vitamina seria aquella que necessitem per a poder “funcionar” de forma correcta. Més enllà del discurs reduccionista que implica incentivar que la gent busqui una persona vitamina per a ser feliç, a mi m’agradaria reivindicar la idea de persones perfum. Persones que quan arriben a un espai, ja sigui una reunió o una trobada, canvien l’ambient, l’omplen. Amb la seva alegria i vitalitat. Amb el seu exemple. Arriben i, de cop, tot el que són elles ens contagia, el seu humor. No interaccionen amb tu, no les necessites per a un correcte funcionament de la teva vida, però quan hi interacciones et contagien el seu optimisme, la seva presència, la seva energia. A vegades el seu humor. Crec que el temps ha demostrat que els missatges positius, que tothom pot aconseguir el que es proposi si té bona actitud, ja han quedat desfasats. De fet, l’altre dia en una trobada d’un espai de reflexió ètica a Terrassa parlàvem sobre aquelles persones que són víctimes de les seves decisions, perquè sempre que trien, trien malament. Però molts cops perquè no han tingut alternativa. Perquè tot i que els hem disfressat que la seva vida era lliure i amb varietat d’opcions per a triar, el sistema i l’entorn els conduïa a l’elecció d’una determinada opció. Hem demonitzat el paternalisme (no el defenso, eh?) per abandonar moltes persones a la sort d’una autonomia que a vegades no és fàcil de gestionar. I com que res passa perquè sí, a les portes de celebrar el dia de la dona treballadora, sabem que tenir una mare amb estudis avançats és un dels factors determinants per a reduir l’abandonament escolar. La seva presència i determinació com a factor predictiu d’èxit educatiu, i com la seva absència ja condiciona el futur de molts nens i joves. Pensem en polítiques feministes, també, per l’impacte que tenen en les generacions del futur, perquè la igualtat d’oportunitats de molts nens i nenes comença amb la de les seves mares.