En el recent judici de la dana, la ja exconsellera de Justícia i Interior de València va reconèixer entre llàgrimes que ella no en sabia res, d’emergències. I encara menys, de gestió de catàstrofes. Podem acceptar que si la consellera ha de portar Justícia està bé que sigui llicenciada en Dret. Per això, al·lega que la seva culpa és menor, perquè era un simple càrrec institucional. Però, com que res passa perquè sí, arran d’aquesta declaració volia aprofitar per fer una reflexió sobre quin és el grau de competència que ha de tenir una persona que té responsabilitats públiques. Sempre he defensat que una persona amb un alt càrrec polític o institucional no té per què tenir formació en l’àmbit que gestiona. De fet, si realment l’administració estigués ben organitzada amb responsables d’alt nivell amb solvència tècnica que no canviessin cada 4 anys, això no passaria. Responsables que poguessin adaptar el que cal fer a les prioritats polítiques de cada moment i de cada partit (si no no caldria votar). El problema és quan en els màxims càrrecs tècnics també hi ha persones designades amb escassa formació en l’àmbit que dirigeixen i aquí hi ha el problema. Perquè no hi ha cap formació bàsica per a ser alcalde, diputat o senador. L’important és tenir capacitat de diàleg, de preocupar-se dels ciutadans i buscar solucions. D’empatia. Al nostre país hi hagut grans alcaldes, i estimats pels ciutadans, que no tenien cap màster o que només tenien una formació primària perquè, a l’inici de la Democràcia, molts alcaldes no havien tingut l’oportunitat d’anar a la Universitat. De fet, també al contrari, hi ha hagut polítics que tenien una gran trajectòria professional que no han quallat ni destacat en el seu vessant públic. Ara amb una democràcia que compleix 50 anys, hem de tenir un debat valent sobre quins són els perfils que han de tenir consellers o ministres. Persones de gran vàlua tècnica i que poden estar en governs de diferent color o persones vinculades als partits però que potser no tenen coneixements suficients? Crec que el deure d’un responsable institucional d’un departament que no domina, és rodejar-se dels millors tècnics per a fer-ho el millor possible. I d’això, l’exconsellera valenciana sí que n’hauria de saber.