Salvar vides, sembrar futur
Vostès sabien que davant d’una aturada cardíaca, per cada minut que no es realitza Suport Vital Bàsic (SVB), les possibilitats de sobreviure disminueixen entre un 7 i un 10%? I que, si es fa una reanimació cardiopulmonar (RCP) immediata, la taxa de supervivència pot passar del 5-10% a més del 30-40%? Tenint en compte que l’SVB el pot fer qualsevol persona amb una mínima formació, des del Servei d’Urgències, amb el suport de l’Ajuntament de Lleida, vam impulsar el projecte Joves Salvant Vides. Aquesta iniciativa, que compta també amb els professionals d’Urgències, el programa Salut i Escola i el suport del Departament d’Educació, té un objectiu clar: sensibilitzar i empoderar els més joves amb la cura dels altres, convertint-los en la llavor d’un projecte de responsabilitat col·lectiva. Perquè res passa perquè sí, i si volem uns joves responsables i implicats, per què no fer-ho en pro de la salut? Avui, Dia Internacional de les Urgències i Emergències, i just l’any en què, finalment, s’ha creat l’especialitat al nostre país, tanquem aquesta activitat de la qual ens sentim especialment orgullosos. Al llarg del curs escolar hem visitat escoles d’educació primària i instituts i centres de secundària de la ciutat per explicar la importància de l’SVB i el poder de saber actuar amb rapidesa. L’edat no és excusa. Uns passos molt senzills poden marcar la diferència en el pronòstic d’una persona que acaba de patir una aturada cardíaca o una síncope davant nostre. Ja sigui en un partit de futbol, en un centre comercial o a l’escola, cada gest compta. L’any passat vam començar amb alumnes de primària; aquest 2025, gràcies a la bona acollida, hem ampliat la formació als centres de secundària. Més de 800 alumnes han après a salvar vides. El millor? L’entusiasme dels alumnes i professors, i la sorpresa davant l’impacte real que pot tenir el seu gest. Un gest que no costa res, però que pot suposar-ho tot. Avui, si passegen per l’Eix Comercial, trobaran grups de joves que participen en activitats lúdiques per tancar el projecte i fer difusió dels desfibril·ladors del Centre Històric. Amb el suport dels estudiants de Medicina, omplirem els carrers de ritme perquè aprendre a salvar una vida també pot ser molt divertit.