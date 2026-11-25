El meu Jordi Mir
dinamitzador cultural
Fa molts anys que conec en Jordi Mir Panache, fill de Tremp, on va néixer el 1935. L’he trobat sempre quan ha estat qüestió de defensa i promoció de la nostra llengua, i ha estat sovint, i la darrera vegada fa unes setmanes a la inauguració de la restaurada Casa Macià a Prats de Molló.
Als quinze anys ja es va traslladar a Barcelona, però els seus vincles amb Tremp i el Pallars han estat constants, i prova n’és un reguitzell de publicacions sobre la natura i la gent d’aquelles contrades.
Lingüista, escriptor i activista cultural, ha excel·lit en cadascuna d’aquestes facetes. Però també ha estat mestre en escoles per a adults, i és la docència la que el va vincular de per vida a Pompeu Fabra. Com va dir en una entrevista que li va fer Xavier Maduell, i que es va publicar a la revista Vèrtex 262, “la docència sempre m’ha agradat molt perquè et permet transmetre una cosa que t’apassiona, com és la llengua en aquest cas”.
I la passió ve de lluny, perquè ja un llunyà 1958, i seguint les orientacions i l’exemple de Joan Triadú, va organitzar un curs de català al Centre Excursionista Àliga, en un temps en què aquest simple fet estava ben prohibit. Com ell afirma, des de llavors el català ha estat la seva dèria, perquè creu fermament que la llengua és el vincle que ens uneix i ens fa forts.
Aquesta divulgació de la llengua l’ha fet en publicacions com ara el diari Avui, o en revistes com Serra d’Or, Lo Raier, Cavall Fort, Tretzevents, Excursionisme, Descobrir i Llengua Nacional. Però també a la televisió i a la ràdio, no en va el nostre personatge fou assessor lingüístic de Joaquim Maria Puyal, des de l’any 1976, i a la tele ha col·laborat en programes de TV3 com ara, Vostè pregunta Vostè jutja, La vida en un xip, Un tomb per la vida o L’indret de la memòria. Un full de serveis impecable.
Però no n’ha tingut prou amb tot això i podem esmentar publicacions com ara Els noms de lloc de Tremp i els seus agregats, Indrets de Catalunya, Montserrat: itineraris des del santuari, Setanta-cinc postals trempolines, Diccionari d’esports de muntanya (amb Carles Albesa), Memòria de Pompeu Fabra: 50 testimonis contemporanis, Apunts d’un ciutadà, Les paraules i els dies, L’indret de la memòria, i Tremp i la Conca. 50 anys de fets i records, entre d’altres. També ha col·laborat en publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans i del Centre d’agermanament Occitano-Català.
Membre de la Societat Catalana de Geografia va obtenir el Premi Eduard Brossa el 1966 per un treball sobre els noms de lloc de Tremp i els seus agregats que, com hem esmentat al paràgraf anterior, després publicaria.
Estudiós incansable de la vida i de l’obra de Pompeu Fabra, va dirigir, amb l’enyorat Joan Solà, l’edició de l’obra completa del mestre.
Tota aquesta muntanya d’activitat ha estat reconeguda amb el Premi d’Actuació Cívica de la Fundació Carulla el 1985, la Creu de Sant Jordi l’any 2000, i el Premi Pompeu Fabra a la trajectòria professional, científica o cívica l’any 2018. I també li ha estat atorgat el títol de Fill predilecte de Tremp el mateix 2018.
Però una cosa que li ha fet una especial il·lusió ha estat la seva elecció com a membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans l’any 2016. Un just reconeixement a tanta feina feta.
Un altre projecte engrescador en el qual s’ha involucrat a fons és el documental Jordi Mir. Pompeufabrant Catalunya, dirigit per Josep Alcover, que vol oferir una aproximació insòlita a la figura de Pompeu Fabra, a través de Jordi Mir, un dels impulsors de la Flama de la Llengua Catalana, creada el 1968, coincidint amb el centenari del naixement de Pompeu Fabra, i que s’ha convertit en un dels pilars culturals de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, que també participa en aquest documental.
La Flama de la Llengua Catalana crema a l’atri del Monestir de Montserrat sota el lema “L’encengué la fe, la portà l’esforç i la manté la voluntat del poble”, i vol mostrar la voluntat del poble català de mantenir viva la seva llengua i ser un homenatge a Pompeu Fabra. Qui va encendre per primera vegada la llàntia que hi ha a l’atri del Monestir de Montserrat va ser el trempolí Jordi Mir, que cada any participa a la Renovació de la Flama.
El millor homenatge que podem fer a Jordi Mir és que, per la voluntat del poble, la llengua catalana continuï viva i lliure al nostre país. I parlant de Montserrat, que així sigui.