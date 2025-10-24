Un crim de llibre per a la història
La plataforma Filmin torna a protagonitzar la secció de crítica gràcies a aquesta petita joia britànica, encara que ara passem del celtic noir de La jueza Lewis de la setmana passada al cozy crime de Bookish. En altres paraules, ens trobem davant d’una peça del gènere de misteri distingida pel seu enfocament amable i acollidor, amb crims no representats de forma explícita i resolts en escenaris una mica pintorescos. Un encàrrec de la UKTV, produït per Eagle Eye Drama en associació amb Happy Duck Films per al canal U&Alibi –especialitzat en el drama criminal–, que està començant a aconseguir opinions molt positives al nostre país.
Ambientada al Londres del 1946, la trama segueix Gabriel Book (Mark Gatiss), un culte i excèntric llibreter –amb un passat al servei de la intel·ligència militar– que ajuda la policia amb el seu arxiu i el seu enginy. El retrat humà es complementa amb el seu matrimoni de lavanda –és a dir, aquella unió civil entre dos persones homosexuals per ocultar la seua orientació i complir les expectatives socials de l’època– amb Trottie (Polly Walker) i l’arribada a les seues vides de l’exconvicte Jack (Connor Finch), que entra a treballar a la llibreria del nostre protagonista fent a més de Watson modern.
El to de la temporada, articulada en tres misteris dividits cada un en dos episodis, oscil·la entre la intriga clàssica, l’humor fi i la melancolia postbèl·lica, la recreació dels quals –rodada majoritàriament a Bèlgica– destaca com un dels punts forts de la cinta al costat de l’addictiu ritme del guió. Guió que, encara que meticulós, no s’escapa de derrapar amb algun gir forçat i detalls poc versemblants, amb secundaris desaprofitats i un rerefons que, en ocasions, se sent escàs per al metratge. A manera anecdòtica, quant a les evidents referències al món literari, cal esmentar que el mateix Gatiss va reconèixer en una entrevista que, en primera instància, el projecte va sorgir com a novel·la i que, en un futur no gaire llunyà, serà publicada amb la ploma de Matthew Sweet. La segona tanda de capítols desembarcarà el 28 d’octubre i la sèrie ja va ser renovada per una segona entrega abans fins i tot de l’estrena al Regne Unit. Tant de bo que tant el llibre com la seua tornada a la petita pantalla mantinguin el nivell d’aquesta estrena: es trobaven a faltar aquest tipus de xous, més propis d’èpoques audiovisuals passades que no de l’ecosistema actual.