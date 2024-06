Creat: Actualitzat:

Ens trobem amb unes amigues a ca la Pepita a Alpicat. Quan encetem un tema de conversa, gairebé no hi estem mai totes d’acord. Fins i tot, a vegades, s’inicien discussions d’allò més abrandades.Avui, els he comentat que em va impressionar una xerrada de Sor Lucía Caram, en la qual parlava de la tristesa instal·lada en els ulls dels nens ucraïnesos. De la barbàrie en què es veuen sotmesos uns infants que han vist morir pares, germans, parents i coneguts. I que conviuen diàriament amb la manca de medicines i queviures.

Mentre ella parlava, jo pensava no només en Ucraïna, també en Gaza i en tots els llocs on es viu sota el jou forassenyat d’allò que s’anomena guerra. Conviure amb la malaltia, l’amputació de membres i la mort no ha de ser fàcil per a ningú. Així doncs, no és gens estrany que aquests nens hagin deixat de somriure i la tristesa els hagi enfosquit l’esguard.

He preguntat: “No sé pas com s’ho fan per poder dormir a les nits, tots aquests governants que decideixen matar i mutilar milers de persones i abocar a la misèria els sobrevivents.” La Carme, una de les més viscerals del grup, respon prest: “Dormen tranquils perquè tenen trets psicopàtics.” La Rosa, la més assossegada del grup, ha replicat: “Dona, tampoc és això.” La Carme ha seguit: «Manquen d’empatia, no tenen remordiments, són egoistes, es creuen amb una gran vàlua i, per si no n’hi hagués prou, posseeixen força capacitat de manipulació. Que no heu vist La llista de Schindler? No recordeu quan el comandant del camp de concentració diu: “Tenim el poder de matar, per això ens tenen por.”? I Schindler respon: “Ens temen perquè tenim el poder de matar arbitràriament.” Vosaltres creieu que algú que pensa així no dorm a les nits? Aquests dormen millor que tots nosaltres junts.»

Mentre parlen, recordo unes paraules d’A. Einstein: “No sé amb quines armes es lluitarà la III guerra mundial, però la IV es lluitarà amb pals i pedres.” La Carme m’allunya de la negror dels meus pensaments quan sentencia: “Una possible manera d’acabar amb aquesta xacra seria que, des del minut zero, a tot aquell que hagi participat de manera directa o indirecta promovent l’inici d’una guerra se l’obligués a anar a lluitar a la primera línia del front.”L’acord és general. Potser sí que així s’ho pensarien dues vegades.