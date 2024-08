Sota la rajola

Creat: Actualitzat:

Les amigues ens reunim altre cop. Malgrat la calor, al matí, en qualsevol terrassa s’està força bé.

La Carme ens explica molt irada: “Sabeu què m’ha passat? Vaig anar al banc a treure diners. Poc després, em va arribar un missatge al mòbil dient que n’havia tret una quantitat molt elevada i que el meu compte quedava bloquejat. Per desbloquejar-lo havia d’entrar en un enllaç. Ruca de mi, hi vaig entrar. Era la pàgina web del meu banc. Vaig ficar les contrasenyes per accedir al meu compte i quan anava a clicar l’intro vaig recordar que altres vegades havia tret sumes bastant superiors a aquella, i mai no havia tingut cap problema. Així que vaig fer marxa enrere, ho vaig esborrar tot i vaig trucar al banc. Em van confirmar el que ja sospitava. No m’havien bloquejat res.”

“Doncs a mi”, diu enfadada la Júlia, “em van trucar per telèfon dient que el meu fill havia tingut un accident, que estava bé, però que s’havia quedat sense bateria al mòbil i necessitava que li fes una transferència urgentment. Jo només volia parlar amb el meu fill, saber com estava. Però no hi havia manera que em passessin amb ell. Em vaig posar tan nerviosa que vaig penjar el telèfon i vaig trucar al meu home. Ell em va explicar que acabava de parlar amb el nostre fill, que estava bé i no havia tingut cap accident.”

La Roser la interromp: “Vaig rebre una trucada (suposadament) de la meva companyia elèctrica dient que em rescindirien el contracte unilateralment. Els vaig dir que no ho podien fer. Em van respondre que per això em facilitaven altres tres companyies. Vaig penjar el telèfon emprenyada mentre exclamava que la companyia me la buscava jo. Poc després, a la pantalla del mòbil em va aparèixer el nom de la meva companyia Y. Quan vaig contestar em van dir que eren de la companyia X. Ara sí que pujava per les parets. Els vaig escridassar: Com pot ser que em truqueu pel telèfon d’Y i sigueu X? Si torneu a telefonar, aviso la policia!”

A mesura que anem explicant intents d’estafa, la indignació del grup puja de to. La Maite intenta posar pau: “He llegit que el Govern emprendrà una sèrie de mesures per combatre aquest tipus d’estafes.” L’Emi sentència: “Ja ho hauria d’haver fet. O potser sí que, a la fi, no ens quedarà més remei que tornar a posar els diners sota una rajola.”