M’ha tocat la loteria?
–M’ha tocat la loteria! No és gran cosa, però sí prou per comprar els regals de Nadal de tota la família i per poder convidar-vos avui a totes vosaltres.
L’alegria de la Rita s’expandeix a la resta d’amigues. Si fins aleshores la conversa havia estat d’allò més tranquil·la, ara totes volen dir-hi la seva. La majoria explica com li ha anat. N’hi ha que han obtingut, algun cop, un pessic més o menys gran de diners, mentre que d’altres, no n’han tret ni la torna. També hi ha aquelles que consideren que comprar loteria és el mateix que llençar els quartos aigüera avall i que no pensen jugar-hi, ni ara ni mai.
Totes xerren i s’interpel·len alhora fins que l’Emi els diu que aquest matí, tan bon punt s’ha llevat del llit i ha posat un peu a terra, ha estat plenament conscient que també li ha tocat la loteria. La majoria la mira amb cara d’interrogant. No entenen de què els parla.
Llavors explica que fa més d’una setmana va tenir unes punxades a la banda dreta del pit que l’hi impedien respirar. Com que és poc amant dels medicaments i encara menys de tocar els nassos als metges per no res, va fer el mateix que fa sempre: recórrer a remeis casolans, com ara infusions, bafs d’eucaliptus i algun paracetamol.
Diu que va intentar suavitzar les punxades, però no ho va aconseguir. Si, en ficar-se al llit, es gitava del costat esquerre, el braç dret es recolzava sobre el pit i el crivellava. Si es repenjava sobre el costat dret les fiblades la mataven. Així un dia i un altre provant remeis i postures per alleugerir poc o molt el dolor.
Finalment, va preguntar a la IA. Aquesta li va aconsellar que s’hi posés fred. Ho va fer. El mal va desaparèixer. Minvat el dolor, es va adormir, però quan es va despertar, es va adonar que totes les agulles del món s’havien donat cita dins seu. Li costava respirar. Es va esfereir tant que va fer cap a urgències. Calia una radiografia. Li van fer. Res greu: un problema muscular de fàcil solució.
Va anar al fisioterapeuta que li va treure les punxades que la mataven, però va quedar adolorida pel massatge. Avui en llevar-se sense fiblades ni dolor s’ha adonat que viure sense cap mena de mal és com si li toqués la loteria cada dia. I ha recordat les paraules de Gandhi: “La salut és la riquesa real i no pas les peces d’or i plata”.