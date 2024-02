Crida a la pagesia

Creat: Actualitzat:

Els últims dies la pagesia de diferents països d’Europa ha sortit al carrer de forma massiva i espontània per protestar per les polítiques agràries de la Comissió Europea. Els pagesos catalans també tenim la pressió de les polítiques d’excés de burocratització: Declaració Única de Conreu, Declaració Anual de Nitrogen, Sistema Integral de Gestió d’Explotacions, Quadern Integral d’Explotació...

Obligacions que es van sumant i ens faran parar bojos. I la gestió de la creixent burocràcia no va acompanyada d’un increment dels preus dels fruits que trèiem de la terra i de les nostres granges i, en canvi, sí d’un augment dels costos de producció. Per això demanem que es faci complir la Llei de la cadena alimentària i que el ministeri publiqui els criteris per determinar costos de producció i es faci evident que cal que cobrem per sobre d’aquests. Per acabar-ho d’adobar, la Unió Europea firma acords amb països tercers perquè puguin exportar productes primaris cap aquí sense complir les nostres obligacions, sols han de passar uns petits controls, duanes de residus. Per tot plegat, Unió d’Unions, coordinadora estatal a la qual pertany Unió de Pagesos, des d’abans que els pagesos francesos sortissin a les carreteres, té preparades les mobilitzacions a tot l’estat: el 13 de febrer, Unió de Pagesos, al port de Tarragona; la Unió de Llauradors, al port de Castelló, i els companys de Cantàbria, al port de Santander. El 21 de febrer, a Madrid, totes les unions de l’organització confederal portem les nostres reivindicacions davant del Ministeri d’Agricultura.Ara bé, els últims dies han sorgit grups de WhatsApp que promovien mobilitzacions, seguint les petjades de França, que al principi no feien bona pinta, pel contingut i per administradors pròxims a l’extrema dreta. Tinc clar que la majoria dels integrants d’aquests grups són pagesos com jo i, com a la societat, en qualsevol grup social hi ha diversos pensaments. A Unió de Pagesos vam tenir un debat per tot això, per si havíem de donar suport al moviment del 6 de febrer i, després d’escoltar els nostres afiliats en òrgans i assemblees democràtics, vam decidir de donar-hi suport, segons la participació que hi volia tenir cada territori en dates i formes.Aquest sindicat treballa per als pagesos i ramaders, com ho vam fer fa un any amb la mobilització contra la prohibició de la crema de les restes vegetals, per demanar finançament a l’Institut Català de Finances i, per descomptat, per exigir una gestió eficient davant la sequera; per aquesta darrera reivindicació vam fer-nos sentir a Lleida, Saragossa i una tractorada fins a Madrid! Tot això ho vam fer sense el suport de cap dels altres sindicats. Per això, em trenca el cor escoltar de segons qui que UP no fa res. Gent mal informada, és clar, o malintencionada. Alguns tenen una cadira als òrgans consultius de l’Estat amb els tres sindicats estatals privilegiats pel Ministeri. D’altra banda, aquells que, genuïnament, volen lluitar per la pagesia i són veus crítiques amb nosaltres, els diria que ens ajudin activament a arribar a ells. Segur que compartim el cor calent. Tindrem el cap fred per escoltar-los. Visca la terra!