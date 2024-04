Un equipament cultural al Parc de les Arts

Creat: Actualitzat:

Aquest dimecres ens reuníem al costat del Parc de les Arts, al barri de Joc de la Bola, per a presentar el segon número de ‘L’Ideal’, el periòdic republicà de Lleida. Després de dedicar el primer número al futur del baixador d’autobusos, on vam proposar la ubicació d’una pista coberta d’atletisme i polivalent, per a aquest segon número posem a tribuna el futur del Parc de les Arts.

Des de fa prop d’una dècada, els veïns i veïnes de la zona reclamen amb insistència un equipament cultural, després que la Fundació Sorigué fes l’aposta per obrir el seu museu en aquesta zona (2012). Semblava que aquesta decisió esperonaria la possibilitat d’impulsar un projecte major i, més encara, quan l’any 2015 la mateixa Fundació i l’Ajuntament de Lleida acordaven la creació del Parc de les Arts, un equipament singular que havia de convertir un espai de 17.000 metres quadrats, ubicat al carrer Alcalde Pujol, en el futur node cultural de la ciutat.Gairebé una dècada més tard, el més calent és a l’aigüera i el més semblant al Parc de les Arts és la Setmana de les Arts, una aposta clara i reivindicativa per la cultura que l’associació veïnal celebra cada any i que seria l’equivalent a la seva festa major de barri. “El barri va impulsar al segle XX l’esport a Lleida, ara, al segle XXI, volem ser un referent de la cultura de Lleida”. Aquest és el lema que defineix el barri i que ens explica, a les pàgines del número dos de L’Ideal, el mateix president de l’Associació de Veïns de Joc de la Bola.“Els barris han de tenir llocs per a la pràctica artística i cultural”, afirma la gestora cultural Margarida Troguet a l’entrevista que vaig tenir el plaer de poder fer-li al mateix Parc de les Arts i sota la pluja tan desitjada que ens va acompanyar un matí de dissabte. Troguet té clar que no tots els equipaments d’una ciutat que aspira a ser referent cultural han de ser una Llotja o un Teatre Municipal de l’Escorxador, sinó que també necessita equipaments singulars ubicats als barris que facin aquesta funció social i cultural. Equipaments, espais, que aglutinin els veïns i veïnes del barri però també que facin apropar la resta de la ciutat. “En un equipament cultural hi ha d’haver un teixit associatiu, cultural i, fins i tot, empresarial que acompanyi aquest equipament”, explica la Margarida. Cal, doncs, una voluntat social i cívica –que ja hi és–, una voluntat política –que hi va ser en el seu moment i que creiem que es pot tornar a encaminar– i un suport també del teixit social o empresarial de la zona. És per tot això i més –ho podeu llegir i trobar a les pàgines del número dos de L’Ideal, en digital en aquest enllaç: https://bit.ly/lideal2– que des d’Esquerra Republicana apostem perquè es tiri endavant aquest equipament cultural al Parc de les Arts del barri Joc de la Bola, que disposi d’espais comunitaris on es pugui practicar tota mena d’activitats socials i culturals i que dinamitzi la ciutat de Lleida.Perquè volem que Lleida esdevingui referent cultural i punta de llança per tirar endavant projectes ambiciosos que caminin cap aquesta direcció. Perquè ja som capital del teatre familiar, ja som capital del teatre de titelles. Tenim tots els ingredients per esdevenir capital cultural en tots els sentits. Per ser-ho hem de comptar amb equipaments com el que demanen els veïns i veïnes a Joc de la Bola i hem de comptar amb l’empenta dels lleidatans i lleidatanes, que són, sense cap mena de dubte, el motiu pel qual volem una ciutat més viva, rica i diversa, també culturalment parlant.