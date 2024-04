Als pacients, familiars i treballadors de l’Arnau

Creat: Actualitzat:

Fa 4 anys que reivindico un dret per a tots els veïns de Lleida i la resta de la nostra província: la gratuïtat o un preu baix cost de l’aparcament de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Aquesta setmana he tingut l’oportunitat de reunir-me amb la junta de personal de l’hospital, amb la qual he pogut conversar i escoltar, de primera mà, les seves reivindicacions i inquietuds.

Evidentment, tant els treballadors com jo mateix reclamem allò que sembla obvi a ulls de tothom, però que els diferents governs d’esquerres del conjunt d’administracions ens neguen: utilitzar l’aparcament de l’hospital a un cost just. És indigne que les persones per accedir a un dret públic universal com és el dret a la salut hagin prèviament de pagar per aparcar.L’abril del 2019, quan era candidat a l’alcaldia, portava al meu programa electoral la gratuïtat de l’aparcament per a malalts i treballadors. En aquell moment, algunes formacions polítiques (les del fals progressisme que s’omplen la boca de la defensa dels drets públics, però que ens castiguen a impostos) deien que la proposta era inviable. Tot i això, vaig insistir i continuo insistint que aquest aparcament té una utilitat pública i no podem acceptar que el dret de la salut s’utilitzi a Lleida, amb afany recaptatori. El 2019, em vaig quedar sol defensant la proposta. Va passar el mateix el març del 2020, quan, en plena ciris sanitària i social per la covid, vaig exigir de nou la gratuïtat o buscar una solució alternativa. Tant el govern de la Paeria i de la Generalitat no em van fer cas i hem continuat pagant com mai per fer ús de l’aparcament.Persistent, ho portava de nou al meu programa electoral a les municipals del 2023. En aquell moment, vaig afirmar que els lleidatans havien d’elegir en les municipals entre les esquerres de sempre, que consistia a continuar pagant per aparcar, i el nostre projecte de la Lleida Implicada, on defensem la gratuïtat, el preu low cost o habilitar aparcaments alternatius fent ús de solars municipals.Avui, per quart cop d’ençà que soc regidor i amb la legitimitat que em vau atorgar els veïns resultant el segon projecte municipalista amb més vots a la ciutat de Lleida, i tenint en compte les necessitats dels usuaris de tota la província, l’Aragó Oriental i les comarques de la Catalunya interior, per quart cop sol·licito una solució immediata, real, eficaç, justa i digna per a pacients, familiars i treballadors de l’Arnau. Per l’hospital, al llarg de la nostra vida, hi acabem passant tots, per la qual cosa és imprescindible defensar lo nostre.El nostre propòsit no és ideològic ni partidista, sinó en l’interès de la ciutadania. Tenim la solució i posem a disposició de les administracions possibles solars que es poden habilitar com a aparcaments dissuasius entorn de l’hospital. Després d’aquest oferiment, les esquerres lleidatanes continuaran mirant cap a un altre costat i negant els nostres drets?Convido tothom a unir forces, els pacients que utilitzen, han utilitzat o utilitzaran els serveis sanitaris de l’Arnau, els seus familiars i els seus treballadors. Plegats, defensem els nostres drets per sobre dels interessos partidistes. Unim esforços amb un únic objectiu comú: la garantia i l’accés dels serveis públics.Soc conscient de falses promeses per part dels governants de sempre, però demano una oportunitat. Si després de quasi cinc anys mantinc amb rigor el mateix propòsit és perquè hi crec amb fermesa fins a aconseguir la fita. Cada dia som més els que defensem un preu low cost per a l’aparcament o per habilitar solars alternatius. És possible i viable, però cal creure-hi de veritat i defensar-ho arreu. Repeteixo, cada dia som més els que fem junts aquest camí i no defallirem fins a assolir-ho.Finalment, faig un reconeixement públic als treballadors sanitaris i, específicament, als treballadors de l’Hospital Arnau de Vilanova, així com de la resta de centres sanitaris de la nostra província. Des del PP Lleida i dins del projecte que defenso de la Lleida Implicada treballem a millorar el benestar i la qualitat de vida de la nostra societat tot defensant més i millors serveis per la ciutadania. Les persones de totes les edats som iguals i mereixem les mateixes oportunitats i, per això, reivindiquem més inversions per a l’hospital de referència de la nostra província, l’Arnau de Vilanova.