Cuidem els nostres Mossos, Bombers i Agents Rurals

Creat: Actualitzat:

Els darrers 2 anys i escaig he tingut l’honor de representar el Departament d’Interior a Lleida, l’Alt Pirineu i Aran. 85.000 km recorreguts i centenars d’hores de reunions amb alcaldes, presidents de consells comarcals i, sobretot, membres dels cossos operatius permeten copsar les principals preocupacions, la situació real i les necessitats més urgents a les nostres terres en l’àmbit d’Interior. És un clam popular la demanda de més seguretat, la preocupació pel risc d’incendis i la gestió de la fauna salvatge.

Entrem en una nova campanya electoral, segon esport nacional després del futbol. És moment de preparar programes. Els nostres Mossos, Bombers i Agents Rurals es mereixen que els facin les “promeses” polítiques amb rigor i seriositat, fugint de les solucions màgiques i del populisme, sense vendre fum.Un dels principals objectius d’aquesta legislatura ha estat revertir les retallades. Si hi ha voluntat i prou dotació pressupostària, la recepta és senzilla: més efectius, millors instal·lacions, renovació de la flota de vehicles i més tecnologia.Aquest mandat s’han convocat cada any proves d’accés als diferents cossos operatius, marcant l’objectiu d’arribar a 22.006 mossos d’esquadra, 3.300 bombers funcionaris i 800 agents rurals. Crec molt important donar continuïtat a aquest projecte i seguir generant cada any uns 850 nous mossos d’esquadra, 300 nous bombers funcionaris i 100 nous agents rurals.Més efectius als cossos operatius implica la necessitat de disposar de més vehicles i de més espai als edificis. Per tant, aquest increment de plantilla ha d’anar forçosament acompanyat de donar continuïtat al projecte de renovació i ampliació de la flota de vehicles dut a terme els darrers 3 anys.També veig fonamental donar continuïtat al projecte de millora de les instal·lacions. Pel que respecta a les comissaries, caldria seguir els passos iniciats per l’ampliació de les comissaries de Sort, Pont de Suert i la Seu d’Urgell i amb els tràmits per la construcció de les noves comissaries de Mollerussa i Lleida. En el cas dels parcs de bombers, caldria seguir impulsant els projectes de construcció dels nous parcs de funcionaris de la Seu d’Urgell i Pont de Suert. I, sobretot, fer realitat el parc de bombers voluntaris de Seròs, que hauria de servir de model per als futurs parcs d’Almacelles, Llavorsí i Almenar.És molt necessari seguir el camí marcat al pla de construcció de bases d’Agents Rurals, començant per la de Balaguer i continuant amb les de Sort, Lleida, Alta Ribagorça, Cervera i Tàrrega.L’objectiu d’aquest escrit és fer un prec als futurs diputats que representaran Lleida, Alt Pirineu i Aran al Parlament. Els nostres Mossos, Bombers i Agents Rurals necessiten continuïtat: cal continuar cuidant aquells que ens cuiden.Hi ha alguns temes que haurien de formar part del “consens polític”, en lloc del “debat polític”. Cal seguir revertint les retallades, cal donar continuïtat als projectes d’ampliació d’efectius, de millora d’instal·lacions, d’adquisició de recursos tecnològics i de renovació de la flota de vehicles.