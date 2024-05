Maig Fester a Lleida

Creat: Actualitzat:

Ni la pluja –sempre benvinguda– ni una campanya electoral han impedit que el mes de maig llueixi en plenitud la seva festa, el “Maig Fester”. I em permetreu que avui faci una crida a sortir als carrers de la nostra estimada ciutat a gaudir de totes i cadascuna de les activitats lúdiques i culturals que se’ns presenten –per minses que siguin enguany!–, i em permetreu que agraeixi a totes les persones, entitats i col·lectius que ho fan any rere any possible.

I és que el cap de setmana passat vam poder veure com la Fira de Titelles continua el seu camí com a fira referent internacionalment en el marc dels titelles, enguany celebrant els 35 anys. Per això, vam poder gaudir d’un dia més de fira i d’activitats professionals, un fet que els organitzadors, l’Uri i l’Eli, insisteixen molt: la Fira de Titelles és precisament això, una fira. Sense oblidar el públic comercial, es programa pensant que aquelles obres seran “comprades” per altres fires, institucions, festivals, etc. És una activitat necessària perquè el sector continuï creixent.A més, aquesta edició ha tingut un component emocional afegit: l’homenatge a Joan Andreu Vallvé, un dels fundadors del Centre de Titelles i de la Fira de Titelles –juntament amb la Julieta Agustí– amb la presentació del seu llibre Del llapis a l’escenari, una autèntica joia que repassa tots els espectacles que Vallvé ha pensat, dibuixat i, finalment, ha fet realitat.I ara, plenament immersos en la Festa Major de Sant Anastasi, emplaço a tots els lleidatans i lleidatanes i també als veïns i veïnes dels pobles del voltant que surtin a gaudir dels actes programats, no només per part de l’Ajuntament, sinó també i sobretot de les entitats de la ciutat. Perquè un dels objectius i una de les voluntats d’una Festa Major popular ha de ser poder donar a conèixer a tota la ciutadania activitats, entitats, col·lectius que cohabiten amb nosaltres però que, per les raons que siguin, no els havíem conegut fins ara. I és, també, una oportunitat per conèixer la nostra història a partir de les tradicions i de la cultura popular, amb la desfilada dels elements del seguici que, any rere any, ens fan estar bocabadats amb l’aparició final del nostre Marraco. Aplaudir l’encert del pregoner de la Festa Major d’enguany: Joaquín Ureña, un artista reconegut internacionalment i que porta el traç i la mirada de Lleida amb el seu prestigi arreu del món. I en plena meitat del Maig Fester, trobem els Moros i Cristians, que la setmana passada ja va començar a engalanar-se amb el pregó de la Festa, a càrrec d’Adelaida Moya Taulés, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya, fet que denota el compromís del Govern de la Generalitat amb la cultura popular del país, signe d’identitat de qualsevol ciutat o territori. Un cap de setmana, el del 17, 18 i 19 de maig, en què també podrem gaudir de l’Enre9, un festival nascut de la comunitat, que ja va per la tercera edició i que fa de la zona 09 (la Mariola, Turó de Gardeny i entorns) un autèntic escenari de música, teatre i cultura. Una mostra ja consolidada i que és el colofó de tot l’any d’actuacions amb centres escolars i amb els veïns i veïnes de la zona. I tancarà el Maig Fester l’Aplec del Caragol, entre play offs i reivindicacions: que l’Aplec es declari Festa d’Utilitat Pública. Cal recordar que ja és Festa Tradicional d’Interès Nacional (declarada per la Generalitat el 2002) i Festa d’Interès Turístic Nacional (declarada pel govern de l’Estat espanyol el 2004). Perquè ens agermana, ens reconeix arreu i aglutina milers de lleidatans i lleidatanes –a més de tots els penyistes del territori o de visitants que venen durant el cap de setmana.Es fa estrany pensar que hi va haver un temps en què totes aquestes festes coincidien el cap de setmana de la Festa Major. Va ser un encert separar-les i que ara les puguem gaudir durant tot un mes i puguem consagrar la capitalitat de Lleida com a ciutat de la cultura popular i de les festes, les Festes de Maig. Que Lleida s’ompli tot l’any de cultura, tradicions i festa! Bona Festa Major!