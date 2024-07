La cultura com a servei públic essencial

Creat: Actualitzat:

La cultura és molt més que entreteniment; és un element fonamental del desenvolupament humà i social. Les expressions culturals, com la música, la literatura, el teatre, el cinema i les arts plàstiques, permeten a les persones connectar amb la seva història, tradicions i valors, així com amb altres cultures, per fomentar així el respecte i la comprensió mútua.

La cultura conforma la part essencial d’allò que som com a col·lectiu, ens defineix en un nosaltres. També contribueix a la formació de la identitat individual i col·lectiva i ens basteix un sentiment de pertinença comunitària, també, de caràcter local, que és particularment imprescindible als municipis petits, els més nombrosos a la nostra demarcació. La funció d’arrelament al territori que fa la cultura esdevé un element a potenciar, també des de les administracions supramunicipals.A més, la cultura és un motor econòmic significatiu. Les indústries culturals i creatives generen ocupació i riquesa, contribuint així al desenvolupament econòmic dels territoris. La inversió en cultura, doncs, no només beneficia els artistes i professionals del sector, sinó que també té un efecte multiplicador en altres sectors, com el turisme, l’educació i els serveis.La cultura és un servei públic que ha de tenir la consideració d’essencial, així com ho són la salut, l’educació i la seguretat. La cultura no ha de ser un luxe reservat per a uns pocs, sinó un dret accessible per a tothom. Per això, les administracions, i per tant també la Diputació de Lleida, tenen la responsabilitat de garantir que la programació cultural inclogui esdeveniments gratuïts o a preus assequibles, assegurant-se que cap ciutadà quedi exclòs per motius econòmics i exercint un paper de reequilibri territorial perquè qualsevol ciutadà pugui gaudir de la cultura, independentment d’on visqui. Per això, les administracions han de vetllar per estructurar un sistema de subvencions que garanteixi l’accés universal a la cultura, alhora que permeti el desenvolupament dels projectes artístics de tots els àmbits, fomentant tot tipus de disciplines o estils. Això inclou la creació i suport d’infraestructures culturals, la promoció d’activitats culturals diverses i accessibles per a tothom i la col·laboració amb productors i programadors culturals perquè puguin desenvolupar la seva feina.Cal tenir en compte també que la programació cultural promoguda des de l’administració requereix un esforç addicional a l’haver-se de fer mitjançant una norma de procediment i contractació que no està específicament pensada per a unes activitats que sovint són particulars. Això requereix una major previsió, planificació i una execució coordinada per part de les institucions públiques per donar compliment a tots els requeriments normatius que permeten finalment l’execució dels diferents programes i activitats.La Diputació de Lleida, mitjançant l’Institut d’Estudis Ilerdencs, té com a funció col·laborar tant amb les administracions locals, com amb els productors culturals, artistes i també entitats culturals privades per assegurar aquesta riquesa cultural i perquè arribi a tota la ciutadania com a eina per promoure una societat més inclusiva, diversa i cohesionada; en definitiva, una societat més lliure. I aquesta finalitat la complirem donant suport als diferents projectes culturals programats així com participant-hi amb una programació pròpia que permeti incidir en aquells aspectes que es consideren importants i que, tal vegada, quedarien sense resposta si no s’apliqués la responsabilitat d’implementar les polítiques públiques que totes les administracions tenim.