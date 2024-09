Complir el compromís per un Avant digne

Creat: Actualitzat:

El tren AVANT viu avui a Lleida una situació insostenible. Dia rere dia hi ha molts ciutadans que es queden sense bitllet de tren perquè no hi ha places al tren de les 7 hores. El mateix passa amb el de tornada a Barcelona a les darreres hores del dia. Cal que l’1 d’octubre s’incrementin les places per començar a donar resposta a aquest tema.

Al llarg dels últims anys, el tren d’alta velocitat que connecta diàriament Lleida amb Barcelona ha resultat una infraestructura clau. Disposar d’aquest servei ha permès a moltes persones retornar a fer vida a les comarques de Lleida i mantenir la seva carrera professional a Barcelona. L’Avant ha permès també salvar la barrera econòmica que per a moltes famílies i estudiants suposa formar-se a la capital catalana. Estudiants i professionals conformen el gruix de passatgers que cada dia van i tornen de Barcelona, a què se sumen usuaris que esporàdicament hi van a fer ús dels serveis de salut, culturals, d’oci i de qualsevol altre tipus. El gran nombre de persones usuàries dona mostra de la importància d’aquesta opció alternativa al cotxe.Tot i la importància clau del servei, no ha estat exempt de condicions que n’han anat afectant la solidesa com un mitjà assequible, segur, confiable i confortable. Així, des d’Esquerra Republicana, ja vam denunciar per exemple la substitució de trens nous per altres de més incòmodes i amb un nivell de vibracions considerable, o l’elevat preu dels abonaments en un moment en què l’alliberament del peatge de l’AP2 feia retornar força gent el vehicle privat. Ens hem esmerçat a millorar el servei, els horaris, la rebaixa dels abonaments, l’increment de freqüències després que la pandèmia deixés el servei sota mínims. Ho hem fet de la mà dels usuaris freqüents organitzats a la plataforma Avant. Darrerament, la rebaixa dels abonaments i la represa postpandèmia ha fet créixer la demanda i ha afegit encara més tensió al servei.Ja fa molt temps que els primers trens del dia cap a Barcelona estan saturats, sense places a un mes vista. Per això, al mes de juliol, Estat i Generalitat –en aquell moment encara republican– acorden posar fil a l’agulla. Segurament en un primer acord que es queda més curt del que voldríem, tenint en compte la importància i les necessitats de l’Avant, però és l’acord que va ser possible fer assumir a Renfe. Un acord que estableix que, a partir de l’1 d’octubre, s’incrementaran les places de l’Avant Lleida-Barcelona de les 7.00 h i, igualment, les de tornada Barcelona-Lleida de primera hora de la tarda. Aquest és un compromís ferm entre els dos governs, aconseguit després de moltes negatives per part de Renfe, que ha arribat a dir que Lleida disposa de més freqüències Avant de les que ens pertocaria.Tenim un acord per començar a protegir el servei Avant entre Lleida i Barcelona, per començar a donar les respostes que Renfe s’ha negat a fer en els darrers anys. I tenim, des de fa tot just un parell de dies, el compromís que entrada la setmana vinent ja entraran en vigor les noves places Avant, en el marc de l’acord aconseguit per Esquerra Republicana. Ens felicitem pel compliment de l’acord i, sobretot, demanem a les institucions que no ens quedem aquí, que siguem més ambiciosos en continuar pressionant perquè Lleida tingui la infraestructura de transports que es mereix i les connexions dignes que mereix.Per tant, ja podem dir que es fa justícia i s’aconsegueix una reivindicació de molts usuaris que pateixen un dèficit diari de trens. Esquerra va pactar la millora, com també la millora de Rodalies Lleida-Manresa. L’1 d’octubre passarà.