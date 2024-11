La negligència institucional a Lleida: Moradilla

Creat: Actualitzat:

Per cinquena vegada parlaré de Moradilla als diaris de Lleida. Així, el 25 de juny del 2020, fa més de quatre anys, vaig escriure per primera vegada: SOS pel Tossal de Moradilla; el gener del 2021 vaig tornar-hi, acusant d’inacció les institucions de Lleida; el juny vaig insistir en l’estat l’alarma de la torre de Moradilla; l’abril del 2022 parlava de desencís i tristesa per la poca predisposició de l’ajuntament, presidit llavors per Miquel Pueyo, vers el patrimoni històric de la nostra ciutat; i el maig hi havia una resposta municipal preocupant davant l’evidència del progressiu deteriorament de Moradilla.

Tot això adobat d’infructuoses reunions amb els regidors de cultura i urbanisme de l’ajuntament de Lleida, perquè l’alcalde delegava en ells, durant aquest període com a president del Centre d’Estudis Comarcal del Segrià (CECS).Desencisat per la poca atenció institucional, vaig optar des del 2023 per l’acció directa organitzant cursos de l’Aula Oberta de la Universitat de Lleida, d’estiu des d’Alcoletge o parlant al programa de Santi Roig (especial d’Històries del Segrià) de Moradilla per sensibilitzar la societat del seu encant. En paral·lel, des del CECS van començar a organitzar anualment, des del gener del 2023, una encesa de torxes al tossal en pro dels drets humans dels immigrants per donar-li visibilitat.Tot per a res! Un nou mur de l’emblemàtica torre de Moradilla ha caigut aquest 2024! I l’alcalde Fèlix Larrosa diu a la premsa, desvergonyit, que cap dels seus tècnics l’ha avisat i que el desplom l’ha agafat per sorpresa. I jo li pregunto: en quina ciutat viu, senyor Larrosa? O menteix, o no llegeix els diaris, o no li interessa el que els tècnics neutrals li puguem dir. El seu paper, senyor Larrosa, ha estat ben galdós, perquè qualsevol d’aquestes tres coses és greu per a un paer en cap. Pobres de nosaltres els lleidatans, amb gent tan cínica al capdavant de les nostres institucions. I que consti que no salvo els dirigents anteriors, independentistes, que van mostrar la mateixa negligència que els actuals vers el nostre patrimoni. És un problema global, ho hem d’assumir els ciutadans. Tenim unes institucions governades per gent de partit que no serveix la ciutadania (bé, potser una part). Tenim massa exemples recents que demostren la incompetent classe política que ens governa amb desvergonyiment, sigui del partit que sigui. Només preocupats per salvar-se les espatlles i el que continua més avall i els garanteix asseure’s a la poltrona de torn. En fi, no vull seguir per aquest camí, no m’agrado, perquè no acabaria mai amb els retrets a la incompetència i negligència supina. Com es pot comprovar amb totes les referències anteriors, que sumades a la d’altres companys d’associació són corrua, tampoc s’ha demostrat que queixar-nos serveixi de res. Tanmateix, insisteixo, en nom meu i dels meus companys del CECS, senyor Larrosa i altres regidors, desapareguts en combat, quan vulgui en parlem, estic segur que els tècnics del CECS seran més competents que els seus i, a sobre, li farem la feina gratis. I sap per què, senyor Larrosa, perquè estimem el nostre patrimoni. A veure si vostè un dia demostra el mateix!