El Govern ni compleix, ni escolta

Aquest divendres, al Ple de Pressupostos, vam viure un nou capítol esperpèntic d’aquest Govern i dels seus socis de Junts. Més enllà de les xifres i els grans titulars, el pressupost aprovat per a aquest 2025 posa de manifest una preocupant falta de lideratge i compromís, i posa de manifest que estem davant d’un govern que no compleix, que no treballa i que no escolta.

Un Govern que no compleix. Cada any, les mateixes promeses es reciclen i reapareixen al pressupost següent com si fossin noves. En aquest 2025, tornem a trobar projectes que ja figuraven al pressupost del 2024. Aquest exercici de maquillatge no amaga la realitat: les promeses i els projectes no s’executen. El nou enllumenat públic, anunciat amb gran entusiasme a finals del 2023, i que encara espera el seu moment. O projectes com l’adquisició de l’Agnès Gregori, la construcció de la Casa Lila, el Hub de Balàfia i la millora de les instal·lacions del refugi d’animals, que continuen sense avançar.Un Govern que no compleix en mobilitat, en inclusió, ni en cultura, ni en promoció de la ciutat.. que no compleix ni aposta pels barris i que en lloc de fer polítiques d’habitatge, sembla que jugui al monopoli amb el patrimoni municipal.Un Govern que no treballa. Mentre el temps passa, el govern sembla aferrat a les rendes deixades pel mandat republicà. Equipaments com el Museu Morera o projectes com la Rambla Ferran o el Palau de Vidre s’han tirat endavant gràcies al treball previ que va fer Esquerra Republicana al capdavant de la Paeria. També, les inversions en comerç, turisme i serveis digitals s’han sostingut amb fons europeus obtinguts el mandat passat.Però el problema és més profund: la gestió del deute, de nou, és alarmant. Despeses quotidianes com el manteniment de les voreres de les places i els carrers o la renovació de parcs infantils o el manteniment d’equipaments es financen a crèdit. Pagar amb deute el manteniment ordinari és un total despropòsit, perquè les voreres i equipaments s’han de mantenir avui i l’any vinent, i l’altre.. i ho paguem amb interessos avui i hipotequem el futur dels lleidatans. L’espiral del deute és perversa si seguim aquesta inèrcia, com estarà la Paeria d’aquí a tres anys?La planificació sòlida i la responsabilitat haurien de ser la base de qualsevol govern. Però, avui dia, sembla que es prioritza una gestió a curt termini que compromet –de nou– el futur econòmic de la ciutat i dels lleidatans i lleidatanes.Un Govern que no escolta. L’aspecte potser més preocupant és la distància que separa aquest govern de la ciutadania. Mentre es projecten platges al Segre, els problemes reals dels barris es queden sense resoldre. Barris com el Centre Històric, on els veïns clamen contra la saturació d’equipaments socials, o l’Horta, que demana més seguretat i manteniment, són ignorats.Aquesta desconnexió també afecta els comerciants, que reclamen accions immediates, i els clubs esportius –tots els clubs esportius de la ciutat! Mentre prometen platges, hubs, laboratoris, comissionats i taules estratègiques desatenen el dia a dia de la ciutadania. Els pressupostos del 2025 simbolitzen la desconnexió entre el govern i la realitat dels ciutadans. Un govern que no compleix les seves promeses, que viu de rendes i que manté un diàleg superficial amb la societat no pot aspirar a liderar una ciutat cap al futur.Lleida necessita un govern que compleixi el que promet, que treballi amb responsabilitat i que escolti les necessitats urgents dels seus barris i de la seva gent. Lleida necessita, al cap i a la fi, un govern que compleixi, que treballi i que escolti la ciutadania. Només així hi guanyarem tots.