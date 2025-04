Gust de Lleida, impuls a l’excel·lència agroalimentària

Creat: Actualitzat:

Lleida ja no és només terra de bons aliments, és el bressol d’una gastronomia que marca tendència, un territori que respira qualitat, innovació i autenticitat. Amb Gust de Lleida, la Diputació de Lleida no fa un simple pas endavant, sinó que fa una aposta ferma per situar la nostra terra en l’elit gastronòmica.

No parlem d’una marca, sinó d’un emblema que ens identifica i ens projecta, un paraigua que uneix la fertilitat dels nostres camps, la mestria dels nostres productors i productores i el talent de la nostra restauració. Les primeres passes d’aquesta nova marca han estat un èxit rotund. La seva presentació a la Fira de Sant Josep de Mollerussa ha demostrat la potència d’aquesta iniciativa: 1.140 persones han participat en tastos i activitats gastronòmiques que han posat en valor la diversitat del nostre patrimoni agroalimentari. Hem convertit l’estand de Gust de Lleida en un punt de trobada per a productors, emprenedors i professionals que han pogut compartir experiències, conèixer de prop els productes locals i descobrir noves possibilitats gastronòmiques. Aquest impuls també ha traspassat fronteres amb la nostra participació al Galicia Fórum Gastronómico, on l’oli de la DOP Les Garrigues s’ha consolidat com a referent de qualitat dins l’escena gastronòmica estatal. Ser l’oli oficial del certamen ha estat un privilegi i una oportunitat immensa per mostrar al món el potencial d’un dels nostres productes estrella. Xefs de prestigi internacional, com el japonès Kanji Kobayashi, han reconegut la singularitat dels nostres olis i han obert noves portes per a la seva projecció en mercats emergents.

Però Gust de Lleida és molt més que una marca: és una estratègia de futur. Naixem amb la voluntat de fer visibles els nostres productes més enllà de les nostres comarques, d’integrar el sector agroalimentari en el mercat global sense perdre l’essència de proximitat i sostenibilitat. Treballem colze a colze amb consells comarcals, denominacions d’origen, grups d’acció local i sector productiu per garantir que aquesta xarxa d’excel·lència tingui una projecció real i efectiva. El logotip de Gust de Lleida reflecteix a la perfecció aquesta filosofia. La G en espiral representa un moviment constant cap endavant, un sector dinàmic i innovador que no s’atura. Els seus colors expliquen la història del nostre territori: el vermell de les cireres i els vins, el daurat del blat i de l’oli, dels nostres préssecs, el verd oliva que evoca els nostres camps i els seus fruits, i el porpra que simbolitza l’elegància, la tradició, i reconeix el paper de la dona pagesa, un pilar fonamental en el desenvolupament agrari i en la preservació de les nostres arrels. Tot plegat, sobre el blanc que ens recorda la potència dels nostres formatges i productes làctics. Però aquesta és només la primera etapa d’un camí que hem començat a recórrer. Amb cada fira, cada tast i cada activitat, estem construint una marca forta, reconeixible i de prestigi. Gust de Lleida no és una declaració d’intencions; és una realitat que dignifica la feina dels nostres productors i productores i projecta el nostre territori amb orgull. El futur agroalimentari de Lleida, Pirineu i Aran no només es cultiva; també es transforma, es cuina, es perfecciona, es gaudeix i es comparteix amb el món. Perquè impulsar els nostres productes agroalimentaris és també fer de Lleida una veritable terra d’oportunitats.