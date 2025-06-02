El Centre Històric, una transformació imparable
Primera tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana i Espai Agrari de l’Ajuntament de Lleida
Lleida està avançant, i ho fa amb pas ferm. Des del govern municipal del PSC estem convençuts i convençudes que una ciutat només creix de manera justa i equilibrada si cuida tots i cadascun dels seus barris, i especialment aquells que representen la seva essència, la seva identitat i el seu origen, com ho és el Centre Històric.
El Centre Històric de Lleida viu un moment clau. Un moment que, des del govern municipal, encarem amb ambició, responsabilitat i una convicció ferma: el cor de la nostra ciutat mereix tot el nostre esforç, inversió i estima. Som plenament conscients que transformar el Centre Històric no és només una qüestió urbanística, sinó també un compromís amb la justícia social, la igualtat d’oportunitats i, sobretot, amb els seus veïns i veïnes.
Hem posat en marxa un projecte transformador amb una mirada de futur: el Pla Integral del Centre Històric, que s’inclourà en la convocatòria del Pla de Barris que el Govern de la Generalitat va presentar la setmana passada, i que serà una oportunitat clau per disposar de recursos econòmics, establir complicitats institucionals i accelerar la transformació del barri. Volem un Centre Històric viu, divers, atractiu i ple de futur. I no parlem de promeses: ja hi ha 32 operacions en marxa per transformar el barri, i que mostren clarament cap a on anem.
Una de les accions més potents i il·lusionants d’aquests dies ha estat l’enderroc dels edificis del carrer Cavallers, els números 34, 36 i 38. Aquest espai, que s’unirà als solars adjacents, es destinarà a la promoció d’entre 20 i 22 habitatges de lloguer assequible per a joves. I això, és molt més que una obra, és un missatge: apostem per la gent jove, per donar-los oportunitats reals d’emancipació i per fer del Centre Històric un lloc on valgui la pena viure i construir-hi un futur.
L’objectiu d’aquest govern municipal socialista és clar: millorar l’habitabilitat del barri. Ho farem rehabilitant edificis ja existents i construint-ne de nous, incorporant conceptes innovadors com els espais de coliving per a gent jove i per la nostra gent gran. Volem que el Centre Històric sigui un lloc on tothom pugui trobar el seu espai, des dels joves que busquen la seva primera llar fins a les persones grans que volen viure en comunitat. L’activitat econòmica tampoc quedarà enrere. Volem impulsar nous espais d’activitat que donin vida al barri: comerços de proximitat, serveis, cultura... tot allò que fa que un barri sigui vibrant i atractiu. Si millora el Centre Històric, millora tota la ciutat.
Amb aquest projecte, i amb molts més que vindran, estem posant les bases d’un Centre Històric actiu, verd, amb equipaments de qualitat, habitatge assequible i espais per a l’activitat econòmica, el comerç i la cultura. Un barri que aculli nous veïns i veïnes, que impulsi la convivència, i que sigui motor d’innovació i dinamisme per a tota la ciutat.
Aquest és el nostre model de ciutat: inclusiva, cohesionada i amb igualtat d’oportunitats, i com a tinenta d’alcalde d’Urbanisme, puc dir-vos amb orgull que estem escrivint una nova etapa per al Centre Històric, amb més habitatge públic, més espais verds, més vida i més futur.
Des del govern municipal del PSC estem complint. I ho fem amb fets, amb projectes concrets i amb una mirada transformadora que posa les persones al centre de les nostres polítiques d’habitatge. El Centre Històric és, i serà, la joia de la corona del nostre mandat. Des del govern socialista, impulsem aquesta transformació amb rigor, amb planificació i amb una clara voluntat de servei públic. Perquè creiem que la política útil és la que transforma la realitat de les persones i millora el dia a dia dels nostres barris i de la gent que hi viu.
El Centre Històric està canviant. I aquesta transformació és imparable.