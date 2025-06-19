Una Lleida més verda i més bonica
primera tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Lleida
Avui escric amb il·lusió i responsabilitat. Amb orgull d’un projecte col·lectiu que neix del compromís amb la ciutat i amb cada persona que la viu. Perquè Lleida mereix el millor verd urbà, els espais cuidats, nets i vius, i perquè aquest objectiu no és només una qüestió d’imatge: és una aposta ferma per la qualitat de vida, per la salut i per la convivència.
Hem posat en marxa un nou servei de jardineria que suposa una transformació profunda. No parlo només de números, tot i que són destacables: un 53,6% més de pressupost (fins a 5,1 milions d’euros anuals), 181 persones al carrer cuidant arbres, parcs i jardins, renovació completa de maquinària i un nou model de gestió molt més eficient.
Parlo sobretot de l’esperit que guia aquest canvi: volem donar un impuls extraordinari a la bellesa de la ciutat i a la sostenibilitat urbana.
Aquest nou model és fruit d’un treball conjunt amb moltes mans i molts cors. Hem volgut que sigui també un projecte de ciutat inclusiva. Per això, a més de les grans empreses especialitzades que cobriran els grans sectors de Lleida, hem fet confiança a les fundacions lleidatanes Aspros i Ilersis, a l’Escola del Treball i al Centre Especial de Treball Salvador Seguí, que ofereixen oportunitats laborals a persones amb discapacitat. No hi ha verd més bonic que aquell que es construeix amb justícia social.
El nou servei ens permetrà arribar a zones que fins ara quedaven fora dels contractes antics. A més, ens dota d’una nova imatge unificada i d’un sistema de qualitat exigent. També invertim més en arbrat, arbustos, millores paisatgístiques i sistemes de reg intel·ligents. I ho fem amb una mirada decidida cap a la sostenibilitat: la nova flota inclou 30 vehicles híbrids o elèctrics i eines modernes i eficients.
És una aposta decidida per una ciutat més verda, més endreçada i més saludable. Però també és una crida. L’alcalde Larrosa ho ha expressat molt bé: aquest esforç només tindrà èxit si l’abracem entre totes i tots. El civisme, el respecte i la corresponsabilitat ciutadana són essencials. La Paeria hi posa els recursos, però el resultat depèn també del compromís quotidià de cada lleidatana i lleidatà.
Una Lleida millor no la construeix només un ajuntament, sinó una comunitat que estima el lloc on viu. Que cuida el seu entorn com qui cuida casa seva. Que entén que els espais verds no són un luxe, sinó un dret i un deure compartits. Aquest nou servei de jardineria és molt més que manteniment. És una declaració d’intencions. És un pas endavant cap a la ciutat que volem ser. I jo, com a regidora, però sobretot com a lleidatana, no puc estar més il·lusionada.Construïm junts una Lleida més bonica. Cuidem-la. Gaudim-la. Estimem-la.