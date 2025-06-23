Impacte de la IA en el món laboral
Llicenciat EN Dret i assessor d’entitats
Hi ha un gran debat que ha arribat fins i tot a les converses familiars i d’amics sobre si la IA (intel·ligència artificial) i les eines vinculades com el ChatGPT i altres poden afectar la futura ocupació, és a dir, la IA ens traurà la feina actual o ens donarà més ocupació?
Algunes respostes són pessimistes, però n’hi ha moltes més d’optimistes. Les noves situacions laborals canviaran des del punt de vista humà, econòmic i social. Fins i tot el nou Papa Lleó XIV en la seva primera intervenció pública manifestava la necessitat d’una doctrina social per defensar la dignitat humana, el treball i la justícia enfront de la IA. Llevat d’aquestes preocupacions, la història ens demostra que totes les revolucions industrials, informàtiques i digitals que s’han produït han acabat amb un saldo positiu d’ocupació. S’han creat més llocs de treball dels que s’hagin pogut destruir. Els estudis que s’han fet de la IA i la seva repercussió amb l’ocupació sembla que van en la mateixa tendència positiva. Aquests estudis d’economistes aporten dades que la IA en deu anys pot crear al món 170 milions de llocs de treball enfront d’una destrucció de 90 milions. Aquesta diferència a favor de més llocs de treball representarà un increment del 7% respecte al nombre actual del mercat laboral. De cada 10 treballadors, uns 4 podran estar afectats per la nova tecnologia de la IA i s’hauran de formar en noves competències per la seva requalificació laboral. Hi haurà llocs de treball que es mantindran però que faran servir la IA per determinades tasques repetitives, d’aquesta manera podran dedicar-se a altres tasques més creatives i de més valor. L’economista Sala Martín, professor universitari, al seu darrer llibre diu que si la IA li fa la tasca de corregir exàmens tindrà més temps per a la investigació i la recerca.
També apareixeran altres activitats vinculades a la mateixa aplicació de la IA, així com noves feines i noves competències derivades d’aquesta millora de la productivitat i de l’eficàcia. Hi haurà oficis que es valoraran més. En una conferència de Geoffrey Hinton, gurú de la IA, quan un estudiant li va preguntar quines professions resistirien, li va donar un consell “estudiï de lampista”.
Els empresaris i directius consideren la IA com una eina de suport als professionals que millorarà la productivitat del personal, la seguretat de les fàbriques i l’eficàcia dels serveis. La tecnologia de la IA augmentarà el rendiment de l’organització. Caldrà anar seguint els estudis i la investigació del fenomen de la IA, els seus efectes amb les tasques de cada feina i els nous reptes de la societat derivats d’aquesta situació.
Permeteu-me la llicència d’haver utilitzat la IA per comprovar i poder compartir la pregunta que vaig fer al ChatGPT. La seva resposta va ser donada en uns segons, en català i amb una eficàcia quasi millor que la meva recerca per elaborar aquest article. La meva pregunta era: “La IA eliminarà o crearà llocs de treball?” I la seva resposta va ser: “La IA tant eliminarà com crearà llocs de treball, però canviaran profundament els tipus de feines”. “Els llocs que poden desaparèixer o transformar-se són les tasques repetitives o manuals (com ara caixers, conductors o gestors administratius) i els treballs automatitzats (com l’entrada de dades, control de qualitat, recepcionistes, etc.)”. “Els llocs que es crearan o creixeran són les professions tecnològiques (desenvolupadors d’IA, enginyers de dades, especialistes en ciberseguretat), els perfils creatius i humans (educadors, professionals socials, sanitaris, psicòlegs, dissenyadors) i els nous rols (entrenadors d’IA, supervisors d’algoritmes, gestors d’ètica i tecnologia)”. “La clau per al futur serà la formació contínua per aprendre noves competències i per la requalificació laboral”.
La resposta és molt clara, ara caldrà veure amb el temps si és fiable.