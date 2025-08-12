Joventut: present i futur amb plenitud
Coordinadora territorial de Joventut a la demarcació de Lleida
Avui 12 d’agost celebrem el Dia Internacional de la Joventut, una jornada que ens interpel·la com a societat. És molt més que una data simbòlica: és una oportunitat per posar en valor les inquietuds, els drets i les propostes de les persones joves del nostre territori amb uns reptes específics, que a casa nostra van molt lligats a la riquesa del món rural i la diversitat.
Els i les joves fan front a barreres que dificulten la seva plena emancipació. Esculls vinculats, per exemple, a l’àmbit de l’habitatge i al món laboral, que els afecten directament a ells, però que, de fet, interpel·len el conjunt de la societat.
El Govern ha aprovat el Pla Nacional de Joventut 2030, l’eina de referència que ha de guiar les polítiques públiques de joventut a Catalunya els pròxims anys. Fixant-se com a reptes l’emancipació juvenil, el benestar i qualitat de vida, la participació i protagonisme jove i l’equitat i inclusió jove, aquest pla pretén ser una resposta ambiciosa, sostinguda i amb mirada de país, tenint en compte el món local, les entitats i les mateixes persones joves com a protagonistes del canvi.
El pla estableix instruments útils, serveis ben articulats i recursos estables, amb la voluntat de transformar la realitat, per atacar les necessitats dels joves en àmbits com ara l’habitatge, el treball, l’educació, la salut emocional o la justícia ambiental, entre d’altres. I cal insistir que els i les joves no han de ser només destinataris de polítiques públiques, sinó protagonistes actius en el seu disseny i execució. Els reptes dels joves no passen només per les vies econòmiques, perquè un projecte de vida es fonamenta en molt més que això. Els i les joves han de tenir veu i capacitat de decisió sobre tot allò que repercuteix de fit a fit en les seves vides. Cal seguir obrint canals reals de participació, especialment en els municipis petits i mitjans. Apostar per consells locals de joventut, per processos participatius vinculants i per donar suport a l’associacionisme jove és apostar per la democràcia des de la base. Amb la seva mirada transversal i transformadora, el pla aposta clarament per reforçar la participació juvenil com a eix clau per a l’emancipació.
L’element territorial és un altre dels eixos rellevants en el desplegament d’aquests objectius de manera efectiva. El Govern hi treballa amb convicció amb la finalitat que les persones joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida allà on han nascut o bé on hagin escollit viure. Des del territori impulsa mesures per facilitar l’accés a l’habitatge, fomentar l’ocupació digna, reforçar la xarxa d’Oficines Joves i garantir el dret a la participació. Alhora, és del tot conscient que l’èxit en aquest sentit sols és possible a través de la cooperació amb ajuntaments, consells comarcals, entitats juvenils i altres actors aglutinadors de joves d’arreu del país.
Avui, des de Lleida, el Pirineu i l’Aran, proclamem que la nostra joventut diversa i compromesa, una joventut que no només somia sinó que té ganes de transformar la realitat, és un motor de canvi que no ens podem permetre el luxe de desaprofitar. La seva veu ha de ser escoltada, valorada i tinguda en compte. Perquè un país amb jovent actiu i empoderat és un país amb present i futur, un país amb més plenitud. Des del Govern ens comprometem a avançar en aquest camí, de la mà de la resta d’institucions, entitats i societat civil.