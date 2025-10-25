Bon centenari, AEM!
Cap de l’Oposició a la Paeria
Sempre he manifestat que Lleida és una capital esportiva. Ho és sobretot pel teixit esportiu que formen els clubs, les entitats i, especialment, les persones que en formen part. Aquesta passió, arrelada als valors de l’esforç, la constància i el respecte, es viu cada dia als carrers, als pavellons, als camps i a les pistes d’arreu de la ciutat.
I enguany, Lleida té un motiu molt especial per celebrar aquest caràcter esportiu: el centenari de la Secció Esportiva AEM Lleida (1925–2025). El club de futbol més antic de la ciutat, i el primer que celebra 100 anys d’història. No és només una efemèride; és un homenatge a una trajectòria de compromís, superació i fermesa per l’esport.
Des de la seva fundació, la SE AEM ha sabut mantenir-se fidel a una manera d’entendre el futbol que va molt més enllà del resultat al marcador. Una filosofia que queda molt ben reflectida a la lletra del seu himne: “AEM ets tu, AEM soc jo”, una declaració d’identitat col·lectiva que agermana jugadors, jugadores, famílies, aficionats i tècnics. La passió i el compromís es porten dins, com diu també el mateix himne: “blanc-i-blau portem al cor, amb orgull i passió”. I tot plegat, sempre des del respecte, un valor essencial en l’esport i en la vida, que el club fa seu en cantar “respectem sempre el rival, defensant nostres colors amb noblesa a l’esport”. Aquestes no són només paraules boniques. Són, dia rere dia, la manera de fer d’un club centenari. Perquè un club no arriba als 100 anys per casualitat. S’hi arriba treballant de manera constant, amb esforç silenciós i dedicació desinteressada. Amb centenars de voluntaris, entrenadors, directives, famílies i esportistes que han contribuït a fer créixer l’AEM des de la base.
L’AEM ha esdevingut, amb tot mereixement, un dels clubs de referència de l’esport lleidatà. I en especial, un autèntic referent del futbol femení, no només a Lleida sinó a tot Espanya. Aquest lideratge es fa palès enguany amb una xifra rècord de més de 700 jugadors, i amb un altre fet molt significatiu: és el club amb més llicències femenines de tot Catalunya. La imatge del club també ha sabut renovar-se sense perdre les arrels.
En aquesta temporada tan especial, els equips vesteixen una samarreta commemorativa del centenari, on destaca la silueta de la Seu Vella, símbol per excel·lència de la nostra ciutat. Una manera de portar Lleida al cor, també en el sentit més literal.
Tampoc podem oblidar l’estadi Municipal Recasens, seu oficial de l’AEM, on cada cap de setmana es respira futbol de veritat. Un espai on els valors que proclama l’himne prenen vida. On els petits aprenen a jugar i a conviure, on els pares i mares aplaudeixen i animen, i on les victòries se celebren però, sobretot, on les derrotes també eduquen. Així es construeixen els clubs amb ànima. Així es construeix un club centenari. Des del primer dia, el club ha sabut adaptar-se als canvis del temps, mantenint-se fidel als seus principis. Ha combinat la competitivitat amb la formació, i el rigor esportiu amb l’acompanyament humà. I això ha estat possible perquè al darrere hi ha un projecte sòlid, coherent i arrelat a la ciutat.
Només puc expressar un profund agraïment a totes les persones que, al llarg d’aquests 100 anys, han fet possible la història de l’AEM. Des dels fundadors d’aquell llunyà 1925 fins a les noves generacions que avui porten la samarreta amb orgull. I també als tècnics, coordinadors, membres de la junta, socis, patrocinadors i col·laboradors que, sovint en un segon pla, han sostingut i impulsat aquest projecte de ciutat.
També vull recordar els compromisos del govern municipal quan es va comprometre a invertir i millorar les instal·lacions del Recasens. El Club segueix esperant i el centenari acaba. Serem vigilants!
Lleida és esport. Lleida és compromís. Lleida és superació. I l’AEM n’és un clar exponent. Per molts anys més de passió blanc-i-blava, per molts anys més d’educació a través de l’esport, i per molts anys més portant amb orgull el nom de Lleida arreu.