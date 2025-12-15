El bus a Lleida no funciona
Portaveu de Junts per Catalunya a la Paeria de Lleida
Aquests dies es tornarà a parlar del servei d’autobusos a la ciutat de Lleida. I molts usuaris es pregunten: aquesta nova pròrroga millorarà el servei de bus que fa anys que funciona malament? La resposta és senzilla: tal com està plantejada, aquesta pròrroga no millorarà el servei. Perquè no és una pròrroga tècnica, és la constatació d’un fracàs de gestió, i davant d’això, Junts per Catalunya posa condicions.
El contracte del servei d’autobusos de Lleida és de fa vint anys. És un servei pensat per una ciutat que ja no existeix. En lloc de revisar-lo a fons i adaptar-lo a la Lleida d’avui, el que s’ha fet és allargar-lo una vegada i una altra amb alguns retocs. I això no és casualitat: l’Ajuntament no ha estat prou diligent ni ho ha tractat com una prioritat de ciutat.
Fa dos anys ja es va fer una pròrroga amb l’argument que calia temps per treballar un nou model. Però durant aquest temps no s’ha avançat en una nova licitació ni s’ha definit cap alternativa clara. Ara ens trobem de nou en el mateix punt: es proposa continuar dos anys més amb el mateix servei, tot i que no funciona bé.
Els ciutadans no parlen de contractes ni de pròrrogues. Els lleidatans i les lleidatanes parlen de coses molt més concretes: d’esperar massa estona a la parada, de no saber si el bus arribarà, de línies que passen poc sovint i de barris on el servei és clarament insuficient. I tenen tota la raó de queixar-se.
Hi ha línies que van plenes dia sí, dia també. Hi ha barris que els caps de setmana es queden pràcticament sense autobús. A Balàfia, per exemple, la línia L8 no circula en cap de setmana. A Pardinyes, els dies festius només hi passa un autobús cada hora. Entre setmana, en aquests barris, els temps d’espera poden ser de 25 o 30 minuts. Amb aquestes freqüències, és impossible confiar en el transport públic o deixar el cotxe a casa.
A la Bordeta, tot i tenir dues línies, continuen arribant queixes de veïns que s’esperen fins a 45 minuts un dia feiner. I quan pregunten què ha passat, massa sovint la resposta és que el bus “ja ha passat”. Aquesta resposta evidencia una desconnexió absoluta amb la realitat del carrer i amb el que ha de ser un servei públic.
A tot això s’hi afegeix una aplicació que no funciona com hauria. Molta gent la consulta per saber quan arribarà el bus i acaba arribant abans que l’autobús mateix. Sense informació fiable, el servei perd tota credibilitat. I, a més, Lleida continua tenint marquesines insuficients, fet que empitjora encara més l’experiència dels usuaris.
Per això, des de Junts per Catalunya a Lleida hem estat clars: no donarem suport a aquesta pròrroga si tot continua igual. És cert que no s’ha fet una nova licitació i que, per tant, no es poden resoldre tots els problemes de cop. Però això no pot ser una excusa per no millorar res.
Què demanem, doncs? Millores concretes que la gent pugui notar. En primer lloc, més freqüències a les línies més saturades: Bordeta (L6 i L7), Pardinyes (L4 i L5), Ronda (L2 i L20), Mangraners (L7) i Balàfia (L8). També exigim que l’extensió fins a Gualda serveixi realment per millorar les freqüències, especialment a les parades de l’Escola Sant Jordi, l’Institut Manuel de Montsuar i les Germanetes dels Pobres. Si un bus passa cada mitja hora, no és una alternativa real al cotxe.
En segon lloc, cal una aplicació que funcioni de veritat, que informi bé i que permeti saber amb fiabilitat quan arribarà el bus. Això no és cap luxe, és una necessitat bàsica.
En tercer lloc, reclamem integrar la futura línia de Bus Nocturn amb un bus llançadora que connecti amb la zona d’oci nocturn de la discoteca Biloba (una obligació que ja té l’empresa per contracte de licitació) per millorar la seguretat dels més joves i reduir l’ús del vehicle privat durant la nit.
I no podem oblidar l’accessibilitat. No pot ser que siguin altres usuaris els que ajudin a pujar o baixar persones amb mobilitat reduïda perquè les rampes no funcionen, ni que un autobús quedi parat durant vint minuts per una incidència previsible.
D’aquí a dos anys caldrà prendre una decisió important: si el servei l’ha de gestionar directament l’Ajuntament o si s’ha de fer un nou model amb una altra empresa. A Junts no tenim prejudicis, ni dogmes. Donarem suport a l’opció que sigui possible i que garanteixi un millor servei.
Però avui el missatge és clar: el bus no funciona, i continuar igual no és una opció. Si es vol el nostre suport, cal començar a millorar-lo ara. Perquè quan el bus falla, no falla un servei qualsevol: falla la ciutat sencera.