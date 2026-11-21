Lleida, ara sí o sí
Cap de l’oposició a la Paeria
El pròxim 29 de novembre no ens juguem únicament qui governarà Espanya. Ens juguem també quin pes tindrà Lleida en les decisions que es prenguin a Madrid i si la nostra província tindrà una veu forta que defensi els seus interessos. És una cita electoral decisiva i no ens podem equivocar.
Lleida escull quatre diputats al Congrés. Quatre representants que haurien de defensar les prioritats i el sentit majoritari dels ciutadans dels nostres municipis. Però la realitat política és que els quatre diputats actuals van fer possible la investidura de Pedro Sánchez. Els socialistes, ERC i Junts van votar a favor. I, si tenen l’oportunitat, ho tornaran a fer. Aquesta és la realitat que els lleidatans han de tenir present quan vagin a votar.
I encara hi ha un element que no podem ignorar: la possibilitat que Ada Colau tingui un paper destacat, fins i tot de vicepresidenta, en un eventual nou govern de Sánchez. Una persona que, com a alcaldessa de Barcelona, va deixar un llegat profundament qüestionat en matèria d’habitatge. No podem permetre que receptes que han fracassat es converteixin en el model de govern per a tot Espanya.
Durant massa temps, les polítiques de l’esquerra i de l’extrema esquerra han contribuït a una societat més desigual, amb més incertesa i menys autoritat. Tenim problemes greus d’accés a l’habitatge, okupacions il·legals, inseguretat, reincidència delictiva, incivisme i una sensació d’impunitat que ens preocupa a molts ciutadans.
També ens inquieta la manca de control de la immigració irregular, la feblesa institucional i la pèrdua de referents i valors compartits. No és normal que qui treballa, compleix i s’esforça tingui cada vegada més dificultats, mentre qui s’aprofita de les febleses del sistema hi troba més facilitats.
Però avui vull posar l’accent en el vot.
A les eleccions generals del 2023, el PP vam obtenir aproximadament 23.400 vots a la província de Lleida, mentre que Vox en va aconseguir uns 12.500. En conjunt, gairebé 36.000 lleidatans van optar per dues formacions del centre-dreta. Malgrat aquesta força electoral, cap de les dues va aconseguir representació al Congrés. Els quatre escons van quedar en mans del PSC, ERC i Junts.
Això no pot tornar a passar. No podem continuar dividint una majoria potencial i facilitant que el nostre espai polític quedi sense representació. Cada vot compta, però a Lleida també compta molt on va a parar aquest vot. La nostra circumscripció només reparteix quatre diputats i això fa que cada papereta sigui especialment determinant.
Per això faig una crida al vot útil. I vull ser molt clar: no demano a ningú que canviï d’ideologia, que renunciï a les seves conviccions, que deixi de sentir-se identificat amb les seves sigles o que canviï de partit per sempre. Demano una decisió responsable davant d’una situació excepcional. Demano que el 29 de novembre concentrem el vot del centre-dreta en l’única candidatura que pot convertir a Lleida aquesta voluntat de canvi en una representació efectiva al Congrés: el PP. També m’adreço als votants de Junts. Molts comparteixen amb nosaltres la preocupació per la situació econòmica, la seguretat, l’habitatge, la defensa del món rural i l’activitat empresarial. Però han de preguntar-se una cosa: de què serveix votar Junts si, després, els seus diputats fan president Pedro Sánchez i contribueixen a mantenir les seves polítiques socialistes?
Necessitem una veu de centre-dreta al Congrés que parli dels nostres pobles, de les nostres comarques i de les nostres necessitats reals. Una veu que defensi els agricultors i ramaders, els autònoms, les petites i mitjanes empreses, els comerciants, les famílies, els joves que volen emancipar-se i les persones grans.
Una veu que exigeixi infraestructures, serveis públics de qualitat, oportunitats econòmiques i igualtat de tracte per a tots els municipis, visquin on visquin.
No es tracta de votar contra ningú per sistema. Es tracta de votar a favor de Lleida. De recuperar el sentit comú, el seny i la responsabilitat. Tot el centre-dreta lleidatà ha de ser útil. Aquesta vegada, Lleida ha de tenir veu. Aquesta vegada, no podem deixar escapar cap oportunitat. Votem PP.