Útils on es decideix, presents on es viu
cap de llista a Lleida, el Pirineu i l’Aran per Junts per Catalunya al Senat
A l’Alt Pirineu i l’Aran sabem què vol dir viure lluny d’on es prenen les decisions. Una norma pensada a Madrid per a una gran ciutat pot ser una pedra a la sabata per a un ramader del Pallars, per a una autònoma de la Cerdanya, per a un hoteler de la Val d’Aran o per a l’ajuntament d’un poble de l’Alta Ribagorça.
Per això, el 29 de novembre la pregunta no és qui crida més fort, sinó qui és útil. I Junts per Catalunya pot respondre amb fets.
Aquesta legislatura, Junts ha negociat cada vot amb una sola obediència: la catalana. I cada vot l’hem convertit en resultats per al territori.
Al camp i a la muntanya, hem recuperat els contractes temporals de 120 dies per a les campanyes agrícoles, hem impulsat una bonificació de 20 cèntims per litre de gasoil agrícola i ajudes per als adobs, i hem aprovat menys impostos per a les cooperatives i un IVA del 4% per a iogurts i llets fermentades, una bona notícia per a la nostra ramaderia de llet i les formatgeries artesanes, però que el govern socialista no aplica. També hem alliberat les petites i mitjanes explotacions de les noves càrregues burocràtiques de la Llei de malbaratament alimentari.
Als autònoms i al petit comerç, que sostenen l’economia de les nostres valls juntament amb el turisme i l’hostaleria familiar, els hem estalviat entrebancs: hem ajornat el Verifactu fins al 2028 i hem frenat la pujada de la quota d’autònoms, que afecta unes 40.000 persones a la demarcació. Hem rebaixat l’Impost de Societats del 25% al 20% per a pimes i cooperatives.
Als nostres pobles, hem desbloquejat el superàvit municipal perquè els estalvis dels ajuntaments tornin als veïns en forma d’habitatge públic i millores locals. En municipis petits, això vol dir rehabilitar una casa per a una família jove o arreglar el carrer que fa anys que espera. Hem aconseguit que les entitats esportives amateurs puguin donar d’alta els monitors a cost zero a la Seguretat Social, perquè el club del poble no hagi de triar entre complir i sobreviure. I hem negociat 1,6 milions d’euros per a cultura i patrimoni de Lleida i el Pirineu, com la museïtzació del Museu de les Trementinaires de Tuixent, perquè el nostre llegat també és futur.
I a casa, hem aconseguit que l’oli d’oliva sigui reconegut com a aliment essencial, amb un IVA del 0% durant el 2024 i del 4% permanent des del 2025, en benefici de les famílies. Res d’això no ha caigut del cel. Ni el PSOE ni el PP pensaran en l’Alt Pirineu i l’Aran si ningú no els obliga a fer-ho. Al Senat, la cambra que hauria de ser la veu dels territoris, aquesta força també és decisiva: és on es poden esmenar les lleis que s’escriuen sense mirar el mapa.
Defensar el que defensem cada dia: que viure a la muntanya no sigui un sacrifici, sinó una opció amb serveis, oportunitats i futur. Aquest és l’objectiu. El 29N no volem color. Volem utilitat. I la utilitat es demostra amb fets.
Eth 29N, hem qu’eth Naut Pirinèu e Aran compden.