MOS
Diuen que alguns invents, com les armes, les carrega el diable. Amb un nom que ens recorda la porció de menjar que hom mastega d’un cop, MOS, que, segons el programa de Festes de la Tardor d’enguany, inclou “gastronomia, automoció i molt més”, és la reformulació de la tradicional Fira de Sant Miquel de tota la vida en una Lleida envoltada d’arbres fruiters on aquell home d’empresa que fou Manuel Raventós arribà a escriure que “Déu la destinà a ésser la capital agrícola de Catalunya i Aragó”. Afirmen que ha estat el mateix sector qui demanava un canvi de format, un impuls que potenciés el caràcter més professional del certamen, amb visitants que poguessin negociar l’adquisició de productes i maquinària per a les seves explotacions. Per això calia desplaçar-la al mes de novembre traint l’esperit del privilegi reial concedit per Jaume I el 23 d’agost del 1232? Si bé és cert que el manament, quan diu que “Dites fires es celebraran sempre per la festa de Sant Miquel de setembre, i s’estendran durant deu dies continuats a partir d’aquella festa”, parla de fires sense concretar-ne cap, a què treu cap eliminar el nom de “Fira de Sant Miquel” substituint-lo per un sense cap mena d’identitat, arrel ni tradició com Fira MOS? Han fet, amables lectors, una cerca per internet de les fires gastronòmiques que se celebren a Catalunya? N’hi ha per donar i per vendre i encara més quan es tracta d’una fira no especialitzada en un producte concret com dissabte vaig tenir l’ocasió de comprovar. Què té d’original que la faci única? Quin és el reclam? Què la distingeix de les altres? Tast de vins, degustacions de productes? Tallers gastronòmics? La meva passió per la cuina m’ha fet conèixer un bon grapat de fires gastronòmiques de tot Europa i els puc assegurar que MOS, ara com ara, no pot competir a la champions league i dubto que sigui un pol d’atracció i punt de trobada més enllà, és clar, de la curiositat del primer any i del nombre anual de visitants provinents de les comarques properes i de la mateixa ciutat que també aprofitaran per visitar el Saló de l’Automòbil que haurà de competir amb el de Mollerussa que, ara com ara, és el segon més important de vehicle nou que hi ha a Catalunya. Mort i enterrat el model de la Fira de Sant Miquel cal dipositar tota la confiança en l’AgroBioTech, la fira de novembre, que manlleva el nom del Parc Agrobiotech Lleida, ubicat al tossal de Gardeny, i que té la gran oportunitat d’esdevenir un referent del sector del sud d’Europa.