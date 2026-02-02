Instants
La felicitat no existeix. El dret a ser feliços és una quimera. Un bon titular per a la premsa i després tots cap a casa i tal dia farà un any. En canvi sí que estaria d’acord amb el que determina l’Institut d’Estudis Catalans definint la felicitat com un estat d’ànim plenament satisfet. Tampoc no està gens malament saber que podem viure moments pletòrics de felicitat. Instants gloriosos. La felicitat de l’instant que descriu l’antropòleg Marc Augé en el seu diari íntim de la felicitat. L’antropologia breu de l’alegria. És dissabte i des del cotxe contemplo la cabana de volta que apareix a la meva esquerra, mig amagada per les oliveres i els ametllers. Els camins vessen dolls d’aigua de pluja que llepen les parets de pedra seca dels marges prenyats de molsa que conformen un paisatge tocat per la mà de Déu, d’una bellesa que esborrona. La carretera serpenteja sinuosament i ens deixem acompanyar per un sol lluent que s’agraeix després de tants dies humits, mentre passem per la població del Vilosell en direcció a la Pobla de Cérvoles. La felicitat no existeix, diuen, però n’estic ben segura que a la comarca de les Garrigues gairebé la tenen a tocar dels dits. Cases totèmiques on es respira el romaní florit ens acompanyen gairebé a tocar del celler Mas Blanch i Jové. La Vinya dels Artistes ha aixecat el teló de la temporada 2026 amb dues exposicions força interessants que no ens volem perdre. Katarsi és una proposta que, segons l’artista Alba E. Peligero, explora processos emocionals i de transformació a través del llenguatge visual. D’entre tots els elements exposats em va impactar una instal·lació escultòrica en metall reciclat titulada Distòpia que, llegeixo textualment, és la representació fictícia d’una societat futura de característiques negatives causants de l’alienació humana. Acompanyant un tast del vi Saó Abrivat, una de les referències més emblemàtiques del celler, amb les anyades 2009, 2018 i 2022, l’exposició fotogràfica Plomes, urpes i pics; una visió fotogràfica de les aus rapaces de les Garrigues, del fotògraf Antonio Segura, ens ofereix la mirada neta i transparent d’una de les riqueses naturals d’aquest territori i tal vegada poc coneguda. Les aus majestàtiques, imponents, ens regalen, a través de l’ull d’una càmera, la felicitat dels animals en llibertat. A través dels immensos finestrals, contemplo les fileres de les vinyes adormides al bressol de l’hivern. Instants de felicitat.