La sobretaula
Aquell ritual de parar la taula amb estovalles de roba, treure els plats més bons i, fins i tot, col·locar les copes. No perquè sigui un dinar especial, ni perquè hi hagi res a celebrar. Simplement perquè t’agrada que vinguin amics a dinar a casa. És una excusa per trobar-nos, per posar-nos al dia, per compartir un bon tiberi mentre les converses s’entrellacen les unes amb les altres. I, sense adonar-te’n, les hores s’allarguen.
Sempre costa trobar un dia. Tenim les agendes plenes de compromisos i cada vegada és més difícil improvisar. Però, com que tots ho sabem, mirem el calendari i acordem una data amb setmanes d’antelació.
I tot comença al voltant d’una taula. Primer, el vermut. Unes patates, unes olives, algun tall de formatge... Després van arribant els plats. Un rere l’altre, però sense cap pressa. Fins que arriben les postres, la xocolata i el cafè.
Saps a quina hora comences, però difícilment a quina hora acabaràs. Perquè en dies com aquest el rellotge deixa de tenir importància. El millor no és el menjar, sinó la llarga sobretaula. Aquella estona que ajuda a pair el dinar però que, sobretot, ens regala temps amb els amics.
Temps per riure plegats, per compartir dèries, per comentar l’actualitat, per explicar anècdotes sense mirar el mòbil constantment. I, per sort, ningú no té cap pressa per marxar. Sempre hi ha una copa més, un cafè més, una història més o un tema nou que apareix quan ja semblava que les converses s’acabaven.
Perquè les sobretaules tenen aquest encant. Creen records sense moure’ns de la cadira. Hi ha qui explica confidències o projectes, però també hi ha moments per a la discrepància. Perquè si parles de política, de futbol, de feina o del país, inevitablement apareixen opinions diverses.
De vegades algú apuja una mica el to. Però, en general, tothom sap conviure amb la diferència. De fet, ens agrada contraposar punts de vista. Al final, acceptem que no sempre pensem igual però que això no ens separa sinó que ens enriqueix. Per això són els amics. Per debatre sense enfadar-se. Persones amb qui compartir la vida, riure, aprendre i gaudir de les petites coses. Perquè, de vegades, la millor celebració és una llarga sobretaula que comença amb el cafè i s’allarga fins al vespre.