Eduard i Cesc, de Carns Bastús: “A casa nostra elaborem la meitat de la girella que es fa al Pallars”

Eduard, Cesc, què és Carns Bastús?

Carns Bastús va néixer l’any 1948 amb la tornada de l’exili del nostre padrí Josep. Durant els anys que va estar vivint a França va aprendre l’ofici i quan va tornar a la Pobla va deixar de banda el negoci familiar de sastreria i va obrir la seva pròpia carnisseria. La nostra visió és apostar per ser un referent en la indústria càrnia i continuar ajudant els nostres clients a gaudir de la millor carn fresca i els millors elaborats carnis.

Sou la tercera generació de l’empresa familiar. Què voleu conservar de totes les generacions anteriors?

L’essència que volem conservar es basa en dos pilars bàsics: la qualitat de la carn i la qualitat de tots els productes amb què treballem.

Des de la covid ja sou una única generació al capdavant.

Mantenim l’essència. No seria un bon plantejament fer créixer l’empresa a qualsevol preu sense continuar la nostra manera de treballar. El nostre objectiu és que la qualitat mai variï, per això, creixem buscant el millor producte possible.

En què esteu especialitzats?

Durant els darrers anys hem igualat la nostra oferta de carn fresca amb la d’embotits. Estem especialitzats en carn fresca de xai, porc i vedella, així com en embotits. El nostre producte estrella és la girella, els cuits i les botifarres cuites, com la de llengua, la negra i la d’ou, així com embotits curats com la secallona i el xoriç.

Cuideu la qualitat en tots els sentits.

Per a nosaltres és molt important la qualitat, tant de l’animal com de l’embotit. Defensem un bon producte i, a més a més, de proximitat, en lloc de centrar-nos en el preu per poder entrar en grans superfícies o altres mercats. Expliquem i ensenyem al nostre client que el nostre producte ofereix la millor relació qualitat-preu. També aconsellem sovint els cuiners o clients de la botiga sobre el tall de carn més adequat per a la cuina que volen fer. També és important el tracte entre negoci i client, ja que creiem que la confiança de poder comptar amb una empresa on pots parlar de tu a tu és un valor afegit. Un altre tret diferencial és que nosaltres mateixos repartim les comandes, sigui en restaurants o botigues, mantenint així un contacte directe i personal amb el client.

La girella, l’embotit típic dels dos Pallars i de l’Alta Ribagorça. Creieu que és el producte estrella de casa vostra?

Sí, la girella és el nostre producte per excel·lència. Per a la gent que no sap què és, la girella és un embotit típic dels dos Pallars i de l’Alta Ribagorça. L’ingredient base de la girella és la carn de xai, a la qual s’afegeix arròs, molla de pa, ou, all i julivert, i sal i pebre per amanir-la al gust. Molta gent ens coneix per aquest producte, ja que és un embotit que requereix molta elaboració i queden molt pocs productors que el fabriquin. Al Pallars s’elaboren al voltant de 24.000 kg de girella l’any, dels quals el 50% són elaborats a casa nostra.

Esteu més enfocats a la restauració o al punt de venda?

Nosaltres vam començar amb la venda de proximitat a la Pobla de Segur, i el nostre pare va obrir el negoci a la venda als restaurants. Hem continuat subministrant a més restaurants i hem obert mercat a diferents poblacions de Catalunya. A partir de la pandèmia vam començar la venda a domicili i en línia, estem a la majoria de xarxes socials i tenim una pàgina web on rebem comandes. Ara estem enfocats en tres sectors: venda de proximitat amb dues botigues (la Pobla de Segur i Ponts), restauració, i distribució a tot Catalunya amb logística externa i interna a Barcelona, Lleida, Andorra i els dos Pallars.

Cap a on es dirigeix Carns Bastús?

Ara mateix estem treballant en un nou projecte, que és la carnisseria que hem obert a Ponts. Estem molt contents amb la comarca, ja que era una localització desconeguda per a nosaltres i hem trobat una bona acollida. A més, estem a punt d’obrir un nou espai a la Pobla de Segur, que serà una botiga amb plats cuinats i pollastres a l’ast durant el cap de setmana, ampliant l’oferta que ja tenim a la botiga històrica. La cuina és un nou repte per a Carns Bastús, i tot i que el nostre producte essencial és la carn fresca, també creiem que el futur ens porta cap aquest sector. La demanda de plats cuinats ha crescut, especial ment entre les generacions més joves. El futur ens dirigeix cap a la innovació sense perdre els nostres orígens en la carn fresca de qualitat.