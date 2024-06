Creat: Actualitzat:

Sempre he tingut molt present una frase que explica el sentiment que he tingut els últims dies: “Si vols anar ràpid, ves sol. Si vols arribar lluny, fes-ho acompanyada.” Podria començar aquest text de moltes maneres, i totes em semblarien curtes per encetar l’oportunitat que se’m presenta al davant.

Abans vull posar en valor la gran feina que ha fet la Júlia Arnó, qui em passa el relleu. Ha sigut una líder impecable, ha deixat empremta i ha sostingut una capacitat d’esforç a dins i a fora de l’organització. Júlia, de tot cor, gràcies per tant.

Començo aquesta etapa amb la mateixa il·lusió que un dia em va portar a formar part d’aquesta família, ara fa uns anys, i amb les experiències que he anat adquirint aquest temps tant de la Júlia com de la resta de l’equip. Tinc el compromís de seguir el llegat dels meus predecessors, amb uns objectius clars: defensar els interessos d’empresaris i autònoms, i en aquest cas, dels més joves. Perquè continuem sent terra de joves amb valors ferms, valents, emprenedors i amb empenta.

Si miro endavant penso que el que més m’agradaria és fer ressò, perquè aprofitem aquesta eina tan potent que és Pimec Joves, tota una referència per a les noves generacions d’empresaris de Lleida i Catalunya. Que sapiguem seguir sent nexe d’unió entre tots ells i creem sinergies i relacions professionals interessants, humanes i honestes.

“Que el reconeixement no guanyi mai l’honestedat!” Vinc d’una família molt petita de torronaires d’Agramunt i aquesta ha sigut sempre una frase que hem intentat portar per bandera, així que, personalment, deixo la porta ben oberta per deixar entrar tot el talent lleidatà i créixer amb força i acompanyats. Una vegada més, gràcies a tothom per l’oportunitat, per la confiança cega i per fer-ho amable. Estic segura que junts arribarem més lluny.