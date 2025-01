Ariadna Coll: “Emprendre és un repte emocional en què cal superar adversitats”

Publicat per Pimec Joves Verificat per Creat: Actualitzat:

Ariadna, com vas començar?

Després de formar-me en comunicació i màrqueting, i treballar en una agència de publicitat internacional, vaig veure que moltes pimes no utilitzaven les xarxes socials de forma adequada, que no entenien que no són un espai per publicar fotos a l’atzar, sinó una eina potent que requereix estratègies consistents per poder destacar. Vaig compartir a Instagram tot el que considerava que podia oferir millors resultats. El que no m’esperava era que moltes empreses comencessin a contactar amb mi. Sempre havia volgut emprendre, però mai hauria imaginat que el meu projecte naixeria d’aquesta manera. Avui Érimos és una empresa enfocada a ajudar emprenedors i pimes a millorar la seva presència digital amb tàctiques de màrqueting i comunicació amb rigor científic.

Què poden aportar els teus serveis als emprenedors i a les pimes?

En paraules dels meus clients, tranquil·litat i excel·lència. M’agrada treballar colze a colze amb ells, fet que em permet entendre realment les seves necessitats i oferir solucions que s’ajustin al seu negoci i valors. El món digital és molt canviant, per això l’objectiu no és només obtenir resultats sostenibles, sinó dotar els clients de les eines i el coneixement necessaris perquè puguin créixer amb autonomia i confiança. Aplico aquests principis als serveis de mentoria, formació per a empreses i disseny d’estratègies en línia.

Quin grau d’importància té la intel·ligència artificial dins el teu sector? Eina o amenaça?

Estic convençuda que és una eina poderosa sempre que s’utilitzi amb criteri. Aquesta tecnologia ens permet ser més eficients, fomenta la creativitat, ens ajuda a resoldre reptes i, alhora, ens obre noves oportunitats. Crec que la clau és saber integrar-la sense perdre el toc humà, que continua sent fonamental.

Parlem de projectes.

Un dels meus projectes principals és MicoText, la primera plataforma d’IA creada per dissenyar continguts per a xarxes socials de manera estratègica i personalitzada. A grans trets, pot generar guions de vídeo, textos i centenars d’idees adaptades a qualsevol format, coneixent el negoci i públic objectiu. Actualment, estic buscant inversió per perfeccionar-la i avançar cap a la següent fase: convertir MicoText en una escola que ofereixi suport als usuaris en diferents àrees del seu negoci en línia. L’objectiu és permetre que les empreses puguin tenir una presència digital, optimitzant els recursos que dediquen al màrqueting.

A banda, estic immersa en un projecte internacional amb una marca de gran consum, treballant en l’estratègia de continguts en línia i fora de línia.

Cap a on va Érimos?

El futur d’Érimos passa per enfortir dues línies de negoci que treballen conjuntament: MicoText, l’eina de creació de continguts i escola integrada, que continuaré ampliant, i els meus serveis individualitzats, com les formacions a empreses i les sessions d’estratègia privades. Per altra banda, vull impulsar les xerrades i conferències per inspirar i compartir coneixements. Aquests dos vessants es complementaran per oferir solucions integrals en màrqueting, mantenint la tecnologia i el tracte humà com a pilars essencials del projecte.

Què recomanaries a qui estigui emprenent el seu propi negoci?

Que no caigui en la paràlisi per anàlisi. Buscar l’excel·lència és important, però no s’ha de confondre amb el perfeccionisme, ja que aquest pot allunyar-te dels teus objectius. I és necessari treballar en un mateix. Emprendre també és un repte emocional, i sovint et posa en situacions que poden generar inseguretats, de manera que cal aprendre a gestionar aquestes emocions per avançar amb més fermesa.

I per últim, i fonamental, és formar-se constantment. Vivim en un món que canvia ràpidament, i mantenir-se al dia dona un avantatge competitiu que marca la diferència.

Què pot aportar PIMEC Joves Lleida a algú com tu?

T’aporta una xarxa de connexions valuosa amb professionals i empreses amb inquietuds similars. Formar part d’una comunitat així genera oportunitats per aprendre, col·laborar i compartir experiències, aspectes que considero primordials en el món de l’emprenedoria. L’intercanvi d’idees i perspectives que es donen inspiren i ajuden a afrontar reptes des de nous enfocaments. Rodejar-me de persones amb l’energia i l’empenta com les que formen part de PIMEC Joves Lleida és una gran motivació per continuar innovant i avançant.