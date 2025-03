Joel López, d'Hidro Vallsavé: "els joves tenim la responsabilitat de reivindicar i fer créixer el territori"

Publicat per Pimec Joves Creat: Actualitzat:

Joel, tornes a Lleida per iniciar el teu projecte. Com estàs vivint la tornada a casa després de voltar per mig món?

Molt bé. Després d’anys fora, la tornada em feia una mica de respecte, però està anant sobre rodes. La família, els amics i el territori sempre tiren molt i, en el meu cas, el fet de tornar a casa era una idea que em rondava. A més, fer-ho iniciant un projecte professional al territori ja és la cirereta del pastís.

Què et porta a emprendre?

Penso que ho porto a dins des de ben petit. Tenir el control del teu temps i que d’alguna manera puguis modelar el futur em sembla extraordinari. Em trobo còmode assumint riscos i penso que, amb l’experiència acumulada a dia d’avui i tota l’energia que tinc, era el moment adequat d’emprendre. A més, a casa meva, durant molts anys també hem tingut negocis i això et marca de manera inevitable.

Què és Hidro Vallsavé?

Hidro Vallsavé neix ja fa prop d’un any combinant la meva experiència en la gestió i finances en empreses com a Director Financer amb la d’un altre soci en el món hidràulic. Decidim iniciar un projecte que tingui com a eix vertebrador les solucions hidràuliques amb una forta especialitat en les bombes d’aigua.

Quines línies de negoci teniu?

Principalment són tres. Som especialistes en bombes d’aigua, que distribuïm, reparem i mantenim amb servei tècnic i taller propi. Fem instal·lacions, tant industrials com de reg, realitzant projectes clau en mà. I, finalment, som especialistes en grups de pressió contra incendis, els que trobem en centres comercials, hospitals, aeroports, etc.

Qui són els vostres principals clients?

Treballem per a la indústria, l’agricultura, la ramaderia i serveis com centres comercials, residències, escoles... No tenim el focus posat en el client particular, ja que considerem que el valor afegit de la nostra especialitat és molt més apreciat en els clients de més envergadura.

Què creus que pot aportar la teva experiència a Lleida?

He tingut la sort de viure en diferents llocs del món, com Austràlia o Holanda, treballar en companyies multinacionals, treballar per a un fons d’inversió... M’agradaria que tota aquesta experiència i aprenentatges poguessin revertir d’una manera positiva a Lleida, ja sigui generant llocs de treball, creant empreses especialitzades i, en resum, contribuint econòmicament al territori de la manera més sostenible possible.

També voldria fer una crida al talent lleidatà que es troba arreu: els joves tenim la responsabilitat de reivindicar el territori, treure’ns els complexos i fer coses grans, perquè en som ben capaços.

Quins són els vostres plans de futur?

Som ambiciosos, encara que sent realistes. Volem apostar-hi i créixer, creant un ecosistema de solucions hidràuliques, àgil, transformador i digital. Inicialment, tindria molt sentit una expansió pel territori català a mode de taca d’oli.

Volem créixer orgànicament i inorgànicament. La meva experiència en fons d’inversió sempre em fa pensar a realitzar operacions de compra d’empreses per impulsar el creixement i, si cal, també posar inversors a l’equació.

Hidro Vallsavé és una empresa jove que neix amb la vocació de promoure el relleu generacional en els oficis. Què significa, això?

Un dels nostres objectius és omplir el buit que s’està produint en els oficis tradicionals a conseqüència de la jubilació de la generació baby boomer. L’objectiu és entrar en oficis nínxol que requereixin una especialització i on el valor afegit sigui apreciat.

Per tant, estem absolutament oberts a replicar el model de negoci actual d’Hidro Vallsavé a altres sectors.

Quin perfil d’empresa busqueu?

Volem créixer incorporant al grup empreses amb propietaris propers a la jubilació i que vulguin realitzar una transició tranquil·la i ordenada. També estem oberts a explorar oportunitats amb propietaris que, per diferents qüestions, vulguin abandonar l’activitat.

Què aconsellaries a una persona que té ganes d’emprendre?

Li diria que tocarà patir. I que no importa com d’intel·ligent siguis, ni el bon currículum que tinguis, ni que se t’hagi ocorregut una idea genial. A l’hora d’emprendre, la quantitat de situacions desfavorables amb les quals et trobes són innumerables i, per tant, la resiliència és, per a mi, l’atribut més important. Saber patir i aguantar et farà un emprenedor excel·lent.