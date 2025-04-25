Lleida es mou: lideratge i impuls jove
Lleida viu un moment de transformació que va molt més enllà dels titulars. Es respira una energia renovada, una voluntat clara d’apostar per l’emprenedoria, la innovació i el lideratge jove com a motors d’un nou cicle de creixement. Canvi de rumb i voluntat de construir un futur més competitiu i obert.
Un dels exemples més simbòlics d’aquest impuls és la recent elecció de Borja Solans Casas com a president de PIMEC Lleida. Amb una trajectòria sòlida i un perfil clarament orientat al futur, representa una nova generació de professionals amb capacitat de lideratge, visió estratègica i compromís amb el territori. La seva elecció és, alhora, un senyal de renovació i una aposta per una manera més moderna, col·laborativa i internacionalitzada d’entendre l’activitat empresarial. Aquest dinamisme també s’ha reflectit amb força en l’organització del Link Up Fest 2025, que ha posicionat Lleida com un punt de trobada rellevant per a l’ecosistema tecnològic i emprenedor. Amb més de 500 assistents –entre start-ups, inversors, institucions i professionals–, la ciutat es va convertir en escenari d’idees, sinergies i connexions amb gran potencial transformador.
Aquestes dues fites comparteixen un mateix fil conductor: a Lleida hi ha moviment, talent, empenta i ganes de fer les coses de manera diferent. Es respira una voluntat col·lectiva de trencar inèrcies i situar el territori com a referent en innovació, lideratge i dinamisme empresarial.
A més, ja es prepara el Lleida Empresa 2025, organitzat també per PIMEC Lleida, un esdeveniment clau per seguir sumant aliances, coneixement i estratègies de futur, i per continuar projectant Lleida com un territori viu, connectat i amb vocació global. Lleida es mou. I ho fa amb força, convicció i nous lideratges per al demà.