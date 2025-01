Aquestes són les 7 activitats detox després de Reis per començar amb energia aquest 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’inici de 2025 i el final de la màgia nadalenca, arriba el moment ideal per reprendre la rutina i centrar-nos en aquells propòsits que ens il·lusionen, com el de cuidar-se del nostre benestar. En aquest sentit, Civitatis, la plataforma líder de visites guiades i excursions en espanyol, ens porta una selecció única de 7 activitats detox per començar l’any desbordants d’energia mentre descobrim el món.

Reconnectar amb la naturalesa

Una de les millors maneres de desconnectar i recarregar piles és mantenint el contacte amb la naturalesa. Respirar aire pur, impregnar-se de l’energia positiva de paratges naturals i delectar-se amb paisatges de somni són algunes de les opcions preferides per molts per fer detox després de Reis.

Europa destaca pels seus magnífics parcs naturals, perfectes per practicar senderisme. Així, és possible transportar-se a un entorn àrid i desèrtic recorrent els pendents del Parc Nacional de Timanfaya, a Lanzarote. D’altra banda, els amants dels paisatges muntanyosos, llacs i entorns paradisíacs trobaran en l’excursió als Lagos de Plitvice, a Croàcia, l’opció ideal.

Llacs de Plitvice, a Croàcia.Unsplash

Solcar les aigües

Quin millor pla per relaxar-se que disfrutar d’una vetllada sota les estrelles? Un passeig amb vaixell mentre es contemplen paisatges espectaculars és una altra de les grans alternatives per començar aquest 2025 de la millor manera possible.

Sorprendre amb un clàssic és senzill: regalar un creuer pel Riu Sena mentre es divisa la Torre Eiffel de fons és una opció; o fer un tomb amb vaixell al capvespre pel Danubi mentre s’admira el Parlament de Budapest, una altra manera de començar l’any amb les piles carregades. En definitiva, qualsevol pla que impliqui navegar per aigües tranquil·les, un bon sopar i, sobretot, companyia de qualitat, sempre és un pla perfecte.

El Parlament de Budapest des del Danubi.Unsplash

Aviciar|Cuidar cos i ment a les termes

Per escapar-se de l’atrafegament diari i reconnectar amb moments de pau, els banys termals sempre són una elecció encertada. Reviure l’esplendor de Còrdova en l’època del califat és possible gràcies a una màgica experiència: un bany en un hammam tradicional a pocs metres de la Mesquita. Així mateix, disfrutar d’un bany turc al luxós balneari Gedikpasa Hamam, a Istanbul, una ciutat desbordant d’història i cultura, és una altra vivència inoblidable i relaxant.

No podem oblidar les termes més icòniques d’Europa: el Balneari Széchenyi, a Budapest. Les seues piscines interiors i exteriors, amb aigües medicinals que brollen a temperatures entre els 27° C i els 38° C, són un oasi de pau i benestar al cor de la capital hongaresa. Un lloc en el qual desconnectar i deixar que l’aigua termal reconforti cos i ment.

Un 2025 ple de vitalitat

En resum, endinsar-se en la naturalesa, solcar les aigües en un relaxant passeig amb vaixell o cuidar cos i ment en hammams i balnearis termals són algunes de les propostes de Civitatis per començar l’any 2025 amb energia i vitalitat. Activitats detox perfectes per acomiadar el Nadal, abraçar noves il·lusions i començar amb bon peu una etapa atapeïda d’oportunitats, cuidant-se del nostre benestar mentre descobrim racons fascinants d’Espanya i del món.