El nou desafiament saludable per recuperar-se després dels excessos del Nadal

Després de les celebracions nadalenques i els excessos que aquestes comporten, moltes persones busquen fórmules ràpides per recuperar el seu benestar. Tanmateix, existeixen alternatives més saludables i efectives per reprendre gradualment bons hàbits alimentaris i d’exercici, com incorporar verdures i fruites, reduir el consum de carbohidrats i greixos, i realitzar caminades prolongades.

En aquest context, sorgeix una iniciativa que fa més d’una dècada que s’implementa al Regne Unit i que ara guanya popularitat a Espanya: el 'Dry January' o 'Gener Sec'. Impulsada per l’organització Alcohol Change UK des de 2011, aquesta campanya convida les persones a eliminar per complet el consum d’alcohol durant els 31 dies de gener, amb l’objectiu de reduir els riscos a llarg termini per a la salut.

El consum d’alcohol a Espanya

Segons l’estudi EDATS 2024 del Ministeri de Sanitat, el 76,5% dels espanyols entre 15 i 64 anys ha consumit alcohol ocasionalment durant l’any, mentre que el 14,7% admet haver-se emborratxat. Encara que aquesta xifra ha disminuït en comparació amb el 16,7% registrat el 2022, l’alcohol continua sent la substància més consumida al país.

Després d’un període nadalenc en què se solen relaxar els límits, molts opten per una alimentació més equilibrada en les setmanes següents. El 'Gener Sec' es presenta com una alternativa no només per compensar els excessos, sinó també pels beneficis que suposa per a la salut prescindir de l’alcohol durant un mes complet.

Beneficis del 'Gener Sec'

El consum habitual d’alcohol incrementa el risc de desenvolupar diverses malalties, com a càncer de boca, mama, estómac i fetge, entre d’altres. També pot provocar danys cerebrals, en el sistema nerviós, afeccions cardíaques i problemes en el sistema reproductiu.

Alcohol Change UK detalla com pot millorar la vida en deixar de beure alcohol durant 31 dies:

Primera setmana : Es perceben els primers canvis, com a més energia, concentració i millor descans nocturn.

: Es perceben els primers canvis, com a més energia, concentració i millor descans nocturn. Segona setmana : Pensament més clar, augment d’energia, reducció del reflux àcid i acidesa estomacal. Més hidratació i millors resultats en exercicis de força.

: Pensament més clar, augment d’energia, reducció del reflux àcid i acidesa estomacal. Més hidratació i millors resultats en exercicis de força. Tercera setmana : Possible pèrdua de pes, especialment si es realitza exercici físic. Millora de la memòria a curt termini i retenció d’informació.

: Possible pèrdua de pes, especialment si es realitza exercici físic. Millora de la memòria a curt termini i retenció d’informació. Després d’un mes: Reducció del risc de diversos tipus de càncer, augment de l’esperança de vida i disminució del risc d’accidents cerebrovasculars, malalties cardíaques i hipertensió. Millora de la salut de la pell i del fetge. Alleujament de símptomes digestius i enfortiment del sistema immunològic.

Com reduir el consum d’alcohol

Encara que eliminar per complet el consum d’alcohol pot semblar senzill si s’eviten situacions socials on sigui habitual beure, el 'Gener Sec' no ha de limitar la vida social. Alcohol Change UK ofereix alguns consells per reduir gradualment el consum fins arribar a zero:

Establir dies de descans sense alcohol cada setmana. Optar per begudes sense alcohol com a alternativa. Fixar un límit de consum i respectar-ho. Portar un registre de les begudes alcohòliques consumides per identificar patrons i decidir canvis. Sentir-se còmode en rebutjar l’alcohol i planificar respostes convincents. Buscar ajuda professional si es considera que el consum està fora de control.

