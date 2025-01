Mites i veritats sobre el consum diari d’aigua, infusions i altres begudes: què diuen els experts

Beure aigua és essencial per al bon funcionament del cos humà.Unsplash

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Beure prou aigua és essencial per a la vida i la salut, però quants litres s’han de consumir exactament cada dia? És l’aigua amb gas igual de saludable que l’aigua sense gas? Experts en nutrició d’Espanya analitzen algunes afirmacions comunes sobre la hidratació.

De mitjana, perdem al voltant de 2,5 litres de líquid al dia a través de l’orina, la suor i la respiració. Aquesta quantitat s’ha de reposar per mantenir l’equilibri hídric de l’organisme. Tanmateix, la xifra exacta varia segons factors com el pes, l’activitat física, el clima i la dieta de cada individu.

Quanta aigua cal beure al dia?

La recomanació general és ingerir entre 1,5 i 2 litres de líquid diaris, la qual cosa equival a unes 8 tasses. No obstant, els experts aclareixen que aquesta pauta inclou l’aigua continguda en aliments com fruites i verdures, a més d’altres begudes com sucs, infusions o caldos.

L’aigua amb gas és menys saludable?

Un altre mite comú és que l’aigua carbonatada és perjudicial per a la salut. Tanmateix, estudis han demostrat que l’aigua amb gas hidrata igual de bé que l’aigua normal i no té efectes negatius significatius en la digestió o la densitat òssia.

Altres begudes que hidraten

A més de l’aigua, altres begudes contribueixen a la hidratació diària:

Infusions : Te, camamilla, poliol o gingebre aporten líquid i antioxidants beneficiosos. Evitar afegir sucre.

: Te, camamilla, poliol o gingebre aporten líquid i antioxidants beneficiosos. Evitar afegir sucre. Sucs naturals : Proporcionen vitamines i minerals, però el seu alt contingut en sucres pot perjudicar la salut si es consumin en excés. Millor limitar-los a un vas petit al dia.

: Proporcionen vitamines i minerals, però el seu alt contingut en sucres pot perjudicar la salut si es consumin en excés. Millor limitar-los a un vas petit al dia. Llet i begudes vegetals : Hidraten i aporten nutrients com proteïnes i calci. Triar opcions baixes en greix i sense sucres afegits.

: Hidraten i aporten nutrients proteïnes i calci. Triar opcions baixes en greix i sense sucres afegits. Cafè i refrescos amb cafeïna: En quantitats moderades (fins 3 o 4 tasses al dia) no provoquen deshidratació significativa, però tampoc no han de considerar-se substituts de l’aigua.

Mantenir una bona hidratació és clau per al funcionament òptim del cos. La quantitat necessària s’acosta als 2 litres al dia, incloent l’aigua d’aliments i altres begudes. No existeix evidència que l’aigua carbonatada sigui menys saludable. A més de l’aigua, infusions sense sucre, sucs naturals limitats, llet o begudes vegetals baixes en greix i cafè o te en quantitats moderades contribueixen al balanç hídric.

Per mantenir-se hidratat durant tot el dia, els experts recomanen: