Descobreixen com l'estrès matern durant l'embaràs pot afectar el desenvolupament del nadó

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'estrès matern durant l'embaràs podria deixar marques epigenètiques en gens clau de la placenta relacionats amb la regulació del cortisol, l'hormona de l'estrès, segons revela un nou estudi liderat per investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) i l'Institut Max Planck de Psiquiatria de Munic. Aquestes alteracions podrien afectar el desenvolupament del nadó des d'etapes molt primerenques de la gestació.

La recerca, en la qual han participat 45 dones embarassades, suggereix que el benestar emocional de la mare no només és crucial per a ella mateixa, sinó que també podria influir notablement en la salut futura del seu fill. "Els nostres resultats reforcen la importància d'atendre la salut mental de les mares des de l'inici mateix de l'embaràs", afirma Águeda Castro, primera autora del treball i investigadora del CIBERSAM a la UB.

L'equip científic, dirigit per Lourdes Fañanás (UB-IBUB-CIBERSAM) i Elisabeth Binder (Institut Max Planck), va emprar tècniques avançades de seqüenciació per analitzar en detall la resposta de la placenta a l'estrès matern. Van identificar canvis epigenètics en gens reguladors del cortisol com HSD11B2, NR3C1 i FKBP5, especialment quan l'estrès es produïa en els primers mesos de gestació.

La placenta, clau en el desenvolupament fetal

A més de proporcionar oxigen i nutrients al fetus, la placenta també s'adapta a factors com l'estrès matern per ajudar-lo a ajustar-se a l'entorn. No obstant això, fins ara es desconeixien els mecanismes concrets a través dels quals la placenta respon a aquests estressors i com això repercuteix en el desenvolupament del nadó.

Necessitat d'ampliar l'estudi

Malgrat que es tracta d'un estudi pilot, els autors subratllen la necessitat de replicar aquestes troballes en mostres més àmplies per confirmar l'abast de l'impacte de l'estrès matern sobre la placenta i la salut del nadó a llarg termini. A més, advoquen per implementar estratègies que permetin un millor acompanyament emocional de les dones embarassades des de l'atenció primària.