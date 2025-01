Un nou test de sang permet detectar precoçment 5 tipus de càncer

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Flomics Biotech, una empresa emergent fundada per exinvestigadors de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, ha desenvolupat una innovadora biòpsia líquida capaç de detectar amb alta precisió cinc tipus de càncer: pulmó, pròstata, pàncrees, mama i colorectal. La prova, presentada durant el X Simposi de Biòpsia Líquida celebrat a Santiago de Compostel·la, es basa en l’anàlisi de l’ARN lliure de cèl·lules mitjançant tècniques de seqüenciació de nova generació (NGS) i bioinformàtica impulsada per intel·ligència artificial.

L’estudi, realitzat amb més de 1.000 mostres sanguínies, ha demostrat una capacitat del 92% per diferenciar correctament entre mostres amb i sense càncer, amb una especificitat del 90%. Destaca especialment la seua habilitat per detectar tumors en fase I, amb una sensibilitat del 80%. Això reforça el seu potencial com a eina clau en la detecció precoç del càncer, permetent administrar tractaments en etapes més primerenques i efectives.

La plataforma desenvolupada per Flomics es basa en l’anàlisi de l’ARN, que reflecteix l’expressió gènica en temps real. En integrar NGS i bioinformàtica amb IA, han aconseguit identificar patrons d’ARN associats a la presència tumoral. Amb aquests prometedors resultats, la companyia es prepara per iniciar els assajos clínics, un pas crucial per obtenir l’aprovació regulatòria i llançar comercialment el test. Per a això, Flomics llançarà una nova ronda de finançament que se sumarà als 4 milions d’euros ja recaptats, accelerant així el seu desenvolupament i arribada al mercat.