Nanopartícules orgàniques per erradicar tumors de pròstata

Una operació de pròstata.GVA / via Europa Press

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

Un equip de l’Institut d’Investigacions Químiques (IIQ), centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de Sevilla (US), ha aconseguit un avenç significatiu en la lluita contra el càncer de pròstata. Els investigadors han desenvolupat dos tipus de nanopartícules orgàniques capaces d’assolir de forma específica els tumors prostàtics i alliberar una dosi efectiva de fàrmac per eliminar-los, segons informa el CSIC en un comunicat.

El càncer de pròstata representa un problema de salut de gran rellevància, sent la segona neoplàsia maligna més diagnosticada i la tercera causa de mort per càncer en homes. D’acord amb dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), un de cada 44 homes morirà a causa d’aquesta malaltia. Els tractaments convencionals, com la cirurgia i la quimioteràpia, sovint presenten limitacions quant a eficàcia i selectivitat, podent danyar teixits sans i provocar efectes secundaris adversos.

Direccionament passiu vs actiu

En el direccionament passiu, les nanopartícules es dirigeixen al tumor aprofitant característiques específiques de l’entorn tumoral, com la permeabilitat més gran dels vasos sanguinis. Tanmateix, aquest mecanisme pot mancar de la selectivitat necessària, limitant la distribució eficient del fàrmac a les cèl·lules cancerígenes. D’altra banda, el direccionament actiu utilitza un mecanisme "més precís", en el qual les nanopartícules es dissenyen per interactuar específicament amb els receptors sobreexpressats a les cèl·lules tumorals, "millorant l’acumulació del fàrmac al tumor i minimitzant l’impacte en els teixits sans", segons detalla el CSIC.