Experts alerten de la creixent intoxicació per metalls pesants en la població

Un informe elaborat per Biosalud Day Hospital, basat en una revisió d’estudis i dades pròpies, alerta sobre un preocupant augment en la intoxicació per metalls pesants procedents de l’alimentació i el medi ambient. Segons l’anàlisi, aquesta problemàtica comença des de la infància i, en l’edat adulta, sol manifestar-se amb dolor, inflamació i l’aparició de malalties autoimmunes i degeneratives, entre altres afeccions.

L’informe destaca que, en analitzar una mostra de pacients crònics que pateixen dolor i inflamació, la presència d’excés de metalls pesants en sang ha augmentat dramàticament d’un 50% el 2002 a un alarmant 80% el 2024. Aquestes xifres coincideixen amb un estudi realitzat per l’Hospital del Mar, que va trobar que un 70% de la població de Barcelona presenta metalls pesants com plom, plata, arsènic, cadmi, mercuri, antimoni, estronci, tal·li i sis oligoelements essencials.

Mariano Bueno, director de Biosalud Day Hospital, va explicar: "Els metalls poden ser presents en l’aire, l’alimentació, l’aigua, la roba, habitatge i objectes quotidians i formen part de l’exposoma, exposicions ambientals que impacten en la salut i en la càrrega genètica, el que ocasiona malalties i escurça la vida".

Impacte en la salut

Una recent metaanàlisi de la Universitat de Girona publicat a 'Healthcare' assenyala que l’exposició a múltiples contaminants influeix en l’aparició de malalties respiratòries, cardiovasculars, metabòliques, gastrointestinals, renals, urogenitals, neurològiques, infeccioses i diferents tipus de càncer. A més, altres treballs esmentats per Biosalud Day Hospital revelen que l’exposició ambiental a hidrocarburs aromàtics policíclics, presents en la combustió d’escombraries i altres substàncies, està relacionada de forma directa amb l’aparició de malalties autoimmunes com l’artritis reumatoide.

Exposició en nens

Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, publicat a 'Food and Chemical Toxicology', posa èmfasi en l’exposició dels nens a metalls tòxics a través de la dieta i destaca la necessitat d’implantar polítiques de salut pública que redueixin els contaminants dels aliments que consumeixen. Aquest estudi revela que els nens de Tarragona en edat preescolar i primària "superen" el valor de referència rellevant per a arsènic inorgànic i dioxines. Els cereals salats i les patates van ser la principal font d’arsènic inorgànic; el peix per a metilmercuri i dioxines; i la llet i el iogurt per a dibenzofurans policlorats, seguit de peix blanc en preescolars i peix gras en infants d’escola primària.

Per la seua part, la Universitat de Granada va trobar també compostos tòxics en els aliments que consumeixen diàriament els nens de la zona rural d’aquesta província, especialment "els greixos, el peix, la carn i els productes carnis i els cereals".

Davant d’aquesta alarmant situació, es fa evident la necessitat de prendre mesures urgents per reduir l’exposició de la població, especialment dels nens, als metalls pesants presents en el medi ambient i l’alimentació. És imprescindible implementar polítiques de salut pública efectives i conscienciar la societat sobre els riscos associats a aquesta creixent intoxicació, que amenaça la salut i qualitat de vida de les generacions presents i futures.