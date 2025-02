Sanitat ho confirma: la immunització davant el virus respiratori sincitial redueix en un 80% el risc d’hospitalització en nadons

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La immunització amb nirsevimab davant el virus respiratori sincitial (VRS) redueix entre un 80 i un 83% el risc d’hospitalització per infecció greu, segons estima una investigació liderada per l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII), en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat i les comunitats i ciutats autònomes. L’estudi ha comparat els nadons que van ser vacunats la tardor de 2023 amb aquells que no ho van ser.

Els resultats, publicats a dos articles a la revista científica 'Eurosurveillance', són coherents amb l’eficàcia mostrada pel fàrmac en assajos clínics previs. A més, confirmen i complementen les conclusions d’un altre estudi de l’ISCIII l’any passat, que va estimar que la immunització va evitar prop de 10.000 hospitalitzacions en menors d’1 any en la temporada 2023-2024 a Espanya. Per a aquesta nova investigació, es va comptar amb una mostra de 4.757 nadons nascuts entre l’1 d’abril de 2023 i el 31 de març de 2024.

Reducció del risc en casos greus i nadons prematurs

Entre les principals conclusions, destaca que la immunització redueix en termes similars tant els casos més greus que requerien ingrés a UCI o ventilació mecànica, com en nadons nascuts amb baix pes, de forma prematura o després d’un embaràs múltiple, encara que en aquests últims la reducció del risc és una mica menor, entorn del 60-70%.

Més impacte en nadons exposats al pic epidèmic

Els resultats també revelen que la reducció del risc en els nadons immunitzats era similar independentment del mes de naixement. No obstant, l’impacte de la vacunació va ser més gran en els nens que tenien menys d’un mes de vida durant el pic de l’epidèmia de VRS al desembre. Així, per als nascuts l’abril de 2023, va ser necessari immunitzar fins a 282 nadons per prevenir una hospitalització, en comparació amb només 16 per als nascuts el novembre de 2023.

Alta càrrega de malaltia del VRS en nadons

El VRS suposa una important càrrega de malaltia en la població infantil, especialment com menor és l’edat. S’estima que un 26% dels nounats a Europa s’infectarà durant el seu primer any de vida; un 14% requerirà consulta mèdica; un 1,8% necessitarà hospitalització; i un 0,1%, cures intensives.

Per prevenir la infecció greu per VRS en nadons menors de sis mesos, l’Agència Europea del Medicament (EMA) va aprovar l’anticòs monoclonal nirvesimab. L’octubre de 2023, Espanya es va convertir en un dels primers països a nivell mundial en recomanar aquesta immunització a escala poblacional, de forma similar als programes de vacunació infantil.