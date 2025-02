TANYAJOY / via Europa PressTANYAJOY

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Un estudi realitzat per l’Institut d’Investigació de l’Hospital del Mar ha confirmat la relació directa entre el consum d’antidepressius i l’augment de pes. La investigació, que acaba de publicar-se a la prestigiosa revista 'Frontiers in Psychiatry', ha determinat que les persones sota aquest tipus de tractament experimenten un increment mitjà del 2% en el seu pes corporal.

Els investigadors van seguir durant 6 anys 3.127 adults (dels quals les 1.700 eren dones) amb una edat mitjana de 55 anys, utilitzant dades del Registre Gironí del Cor. Del total de participants, un 16,4% prenia antidepressius: el 5,1% de forma continuada, un 6,2% va començar el tractament durant el període d’estudi, i un altre 5,1% el va abandonar al llarg dels sis anys de seguiment.

Si bé tots els participants van guanyar pes durant el període analitzat —amb un increment mitjà de mig quilogram—, aquells que seguien tractament antidepressiu van mostrar un augment significativament major.

Relació independent d’altres factors

El més rellevant de l’estudi és que aquesta correlació es manté fins i tot després de considerar la coneguda relació bidireccional entre depressió i obesitat. Els científics van tenir en compte múltiples variables com l’edat, el nivell socioeconòmic, el sexe, l’estil de vida i la presència de símptomes depressius, però la connexió entre antidepressius i guany de pes va persistir en tots els casos.

L’anàlisi detallada va revelar que els qui van abandonar el tractament durant el seguiment van experimentar un augment de l’1,8% addicional en comparació amb aquells que mai no van prendre aquests fàrmacs. Per la seua part, els participants que van iniciar el tractament durant l’estudi o el van mantenir de forma continuada van registrar un increment del 2%.

Més risc d’obesitat

Una altra troballa significativa és que, per a les persones que consumien antidepressius de manera continuada, el risc de desenvolupar obesitat es duplicava. El perfil més comú entre aquest grup corresponia a dones d’edat avançada amb hàbits de vida menys saludables.

Aquests resultats aporten evidència científica valuosa sobre els efectes secundaris dels tractaments antidepressius, informació crucial tant per a professionals sanitaris com per a pacients que necessiten valorar adequadament els beneficis i riscos associats a aquests medicaments.