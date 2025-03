Glaucoma: Experts recomanen un examen ocular anual des dels 40 anys

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Els danys que ocasiona el glaucoma a l’ull són "irreversibles", segons ha alertat Gonzalo Muñoz, director mèdic de Clínica Baviera, qui recomana sotmetre’s a "un examen ocular complet a l’any a partir dels 40 anys". Aquesta revisió ha d’incloure no només el mesurament de la pressió intraocular, sinó també "una revisió de l’angle de drenatge de l’ull, un examen del nervi òptic, una prova de visió perifèrica i un mesurament de l’espessor de la còrnia".

"Totes aquestes proves realitzades de forma periòdica ens permetran detectar la malaltia a temps per seguir unes pautes i frenar la pèrdua visual", ha subratllat Muñoz amb motiu del Día Mundial del Glaucoma que se celebra el proper 12 de març.

Desde Clínica Baviera assenyalen una dada reveladora: fins el 90% dels casos de ceguesa provocats pel glaucoma podrien evitar-se mitjançant una detecció primerenca que faciliti l’inici d’un tractament per contenir el seu avenç.

Què és el glaucoma i com afecta la visió?

El glaucoma constitueix una malaltia ocular caracteritzada per la pèrdua progressiva de visió com a conseqüència d’un dany al nervi òptic, generalment provocat per un increment de la pressió intraocular. Representa la segona causa de ceguesa en països industrialitzats, només superada per la diabetis. La pèrdua visual ocorre molt lentament, afectant primer la visió perifèrica, la qual cosa es coneix popularment com a "visió de túnel" o "visió en escopeta".

Encara que les causes exactes no estan completament establertes, els estudis vinculen aquesta patologia principalment amb l’elevació de la tensió intraocular. Altres factors que augmenten el risc inclouen l’edat avançada, patir miopia magna o patològica, tenir antecedents familiars, diabetis, predisposició anatòmica o l’ús prolongat d’esteroides o fàrmacs vasoconstrictors.

Tipus de glaucoma i la seua evolució

La progressió del glaucoma varia segons el tipus i les característiques de cada pacient. "El crònic és el que pateixen el 80% dels pacients. És el més freqüent però el més perillós perquè la persona no el nota fins que té una important i manifesta pèrdua de visió", explica el Dr. Muñoz.

D’altra banda, el glaucoma d’angle tancat o estret, encara que menys comú, presenta símptomes evidents com a dolor ocular intens, enrogiment, disminució visual, cefalea i dilatació pupil·lar, entre d’altres. Aquests símptomes solen provocar danys considerables en el camp visual. "En aquests casos és molt important acudir com més aviat millor a l’oftalmòleg ja que es tracta d’una urgència que requereix atenció mèdica immediata", adverteix l’especialista.

Opcions terapèutiques disponibles

L’abordatge terapèutic del glaucoma es personalitza segons cada pacient, el tipus específic que pateixi, el moment del diagnòstic i la seua evolució. Desde Clínica Baviera expliquen que, ja que un dels principals factors de risc en la majoria dels tipus de glaucoma és el dany al nervi òptic causat per la pressió intraocular elevada, els tractaments solen enfocar-se en controlar-la.

"Cal tenir en compte que els danys que produeix aquesta patologia són irreversibles, per la qual cosa els fàrmacs que apliquem serviran per controlar la seua progressió alentint el deteriorament progressiu del nervi òptic i la pèrdua del camp visual", aclareix el Dr. Muñoz.

Habitualment, la primera línia de tractament es basa en medicaments, principalment col·liris. Si aquests no resulten efectius i la malaltia continua avançant, els especialistes poden recórrer a intervencions quirúrgiques orientades a reduir la producció d’humor aquós o millorar el seu drenatge.

L’humor aquós és un líquid transparent ubicat a la part anterior de l’ull que juga un paper fonamental en la pressió intraocular. Per mantenir una tensió normal (entre 10 i 21 mmHg), la seua producció i drenatge han d’estar equilibrats. Quan aquest líquid no es drena adequadament o es produeix en excés, augmenta la pressió intraocular, que pot danyar el nervi òptic i desencadenar el glaucoma.